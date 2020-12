Telefónica acelera hacia la «nueva conectividad»

La tecnología 5G, con permiso de la fibra, está llamada a revolucionar nuestro futuro más inmediato. Las redes de telecomunicaciones y los servicios que es capaz de habilitar permiten la digitalización de la economía y la sociedad, y son la clave para facilitar el progreso económico y social, y para favorecer la captura de oportunidades de crecimiento.

La calidad de las redes es una prioridad para operadoras como Telefónica, para quien la excelencia de la conectividad constituye uno de sus objetivos estratégicos de compañía. Avanzar a la vanguardia de la tecnología, diseñar con acierto la estructura de red, e invertir en su despliegue, son parte de la responsabilidad de Telefónica para con sus clientes y la sociedad. Y es en este contexto en el que la tecnología 5G está llamada a desempeñar el papel protagonista de esta «nueva conectividad».

Esta nueva generación de telefonía móvil permite la conectividad ultrarrápida y con unas capacidades diferenciales en términos de ancho de banda, tanto de subida como de bajada, muy baja latencia y capacidad para conectar a millones de dispositivos. La gran transformación del 5G es que hará posible un mundo en el que la mayor parte de nuestros objetos de uso cotidiano serán elementos conectados entre sí y con nosotros, con un mayor ancho de banda y una velocidad de milisegundos.

Para los clientes particulares, además de las ventajas que aporta el 5G en términos de mayor velocidad y menor latencia que permitirá, por ejemplo, la descarga de una película en segundos, el 5G supondrá la posibilidad, entre otras, de disfrutar de retransmisiones deportivas en directo en las que el usuario tendrá una experiencia 360º y podrá visionar cualquier ángulo del partido como si estuviera en la cancha. Aquellos que sean aficionados al gaming contarán una experiencia en movilidad similar a la que les aporta la fibra en el hogar, o sea, sin interrupciones o latencia. Así, el 5G permitirá jugar, en el teléfono móvil, como si se estuviese en la pantalla del ordenador de casa o en una videoconsola.

Para las empresas, destacan los servicios de MultiAccess Edge Computing, que ofrecen servicios de ultrabaja latencia y una mayor capacidad de cómputo «al borde de la red», además de servicios como las redes privadas 5G, el IoT masivo y las comunicaciones críticas además de la virtualización de la red, que facilita utilizar los recursos de redes de forma más eficaz en función de las necesidades de los clientes.

Infraestructura necesaria

El 5G actualmente desplegado por parte del sector es NSA (non stand alone). En el caso de España, Telefónica trabaja con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar el 5G desde el primer momento al máximo de población. En esta primera fase, se lanza la red 5G gracias a una tecnología que combina el despliegue 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing) para desplegar inmediatamente después la red 5G SA (Stand Alone), cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización. Asimismo, este despliegue inicial está haciendo uso de los emplazamientos e infraestructuras actuales y, a medio y largo plazo, se irá complementando con nuevas estaciones base y small cells, según la capacidad o cobertura lo requieran.

Telefónica anunció el 1 de septiembre el encendido de su red 5G en España que permitirá que el 75% de la población española pueda acceder a esta novedosa tecnología antes de que acabe el presente año. Los nuevos despliegues irán acompañados de un paulatino apagado de las antiguas redes de segunda y tercera generación. Y el 100% de la red de cobre habrá sido sustituida por fibra antes de 2025, cuando también finalizará el apagado de la red 3G. Este propósito se enmarca dentro del plan estratégico diseñado para construir la Nueva Telefónica, la Telefónica de los próximos 100 años.

«Llegan enormes beneficios para España. El 5G no es sólo una nueva generación de telefonía móvil, es una revolución por sus aplicaciones prácticas para todos los sectores y porque permite ampliar la cobertura de ultra banda ancha en las zonas rurales y en la España vaciada», subrayó el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, tras el encendido en septiembre. Álvarez-Pallete también recordó que «esta es una oportunidad de oro para que España lidere la Cuarta Revolución Industrial y aproveche la mano tendida de Europa en el proceso de Reconstrucción».

Además de España, Telefónica ha lanzado igualmente la tecnología 5G en el resto de sus mercados clave. Telefónica UK lanzó su red comercial 5G hace más de un año, en octubre de 2019. Telefónica Brasil encendió la red el pasado mes de julio en ocho ciudades y, por último, Telefónica Deutschland presentó su red 5G en octubre.

Distrito Telefónica

Diferencias con el 4G

Las principales diferencias tienen que ver, fundamentalmente, con la velocidad, la latencia, el ancho de banda y el número de dispositivos capaces de conectarse a la red al mismo tiempo. El 5G es la quinta generación de la red móvil, entendiendo por generación a cada una de las etapas que han ocurrido en la telefonía móvil desde su surgimiento. Así, cada una ha contado con sus características propias. Primero apareció el 1G analógico, que sólo permitía hablar por teléfono; le sucedió el 2G y los SMS; el 3G aportó el internet móvil, mientras que con el 4G llegó la banda ancha móvil, que permitió el visionado de vídeos en directo o la realidad virtual.

Respecto al 4G, el 5G multiplicará la velocidad de las comunicaciones móviles hasta lograr picos de 20 Gbps frente a 1 Gbps que ofrece actualmente el 4G. El segundo gran cambio consiste en una reducción de la latencia, en otras palabras, el tiempo de respuesta de la red desde que se da una instrucción a un dispositivo hasta que este reacciona. Las mejoras de la red 4G han rebajado ese tiempo hasta los 35 milisegundos, pero el 5G lo llevará al entorno de 1 a 2 milisegundos, prácticamente a tiempo real. Por ejemplo, tardará menos de 4 segundos en descargar una película completa en alta definición; medio segundo en descargar un playlist de una hora de duración y medio minuto en descargar un videojuego, mientras que con el 4G la duración media es de 4 minutos. Esta mejora es clave en casos de uso como la conducción autónoma o las operaciones quirúrgicas llevadas a cabo de forma remota. Por último, el 5G permitirá tener más dispositivos conectados, hasta un millón por kilómetro cuadrado frente a los 10.000 dispositivos por kilómetro cuadrado del 4G. Además, el ancho de banda también será mayor.

Aplicaciones del 5G en la práctica

Las aplicaciones del 5G son infinitas y muchas de ellas ya se han puesto en marcha. A finales del pasado mes de noviembre, Telefónica implantó en Ourense y Pontevedra (Galicia) una solución de inspección en remoto de las vías ferroviarias con 5G y drones que se convierte en la primera experiencia de vuelo más allá de la línea de vista del piloto del dron (BVLOS- Beyond Visual Line Of Sight) con tecnología 5G para inspección de infraestructuras. Otro caso es el de Gestamp, que junto a Telefónica ha implantado en una de sus factorías un caso de uso de fábrica conectada con 5G para avanzar en la Industria 4.0 gracias a esta tecnología.