Opciones y alternativas si no puedo pagar una hipoteca

Con la crisis del coronavirus, muchas familias se encuentran en una situación delicada y no pueden pagar la hipoteca. Para hacer frente a las mensualidades por la compra de una vivienda, local u oficina, tienen que hacer innumerables ajustes económicos, recortando de una parte de los gastos habituales, para conseguir el dinero necesario.

Por este motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha explicado algunas alternativas que existen para hacer frente a la hipoteca si no tenemos recursos económicos y evitar una posible “subasta por impago” en el peor de los casos.

El pasado 29 de septiembre finalizó el plazo para solicitar la moratoria hipotecaria y se quitó la prohibición de cortar los suministros de energía, gas y agua. Pero la OCU recuerda que sigue vigente el código de buenas prácticas bancarias que, “si se cumplen determinados requisitos, reconoce medidas de aplazamiento y reducción de deudas, o incluso la dación en pago”.

Código de buenas prácticas

Algunas entidades bancarias recogen el código de buenas prácticas bancarias, que tiene como objetivo establecer una reestructuración de la deuda que sirva de alternativa al deudor para hacer frente a los pagos no realizados. Esta opción está dirigida a personas que se encuentren en el umbral de exclusión y hay que cumplir una serie de requisitos.

Estas alternativas se materializan en una rebaja de la cuota de manera temporal o permanente, con cambios, por ejemplo, en el plazo o en el tipo de interés. También, puede producirse una quita de la deuda, es decir, el perdón del dinero a deber, o la dación del pago, que ocurre cuando “el banco acepta que la deuda quede saldada por completo mediante la entrega del piso, valga lo que valga en el momento”.

Negociar con el banco

La OCU también recomienda la alternativa de entablar una negociación con la entidad bancaria: “Sí puedes intentar negociar con tu entidad alguna solución que suponga un alivio al menos temporal”, señala. “Tampoco el banco está interesado en que se descontrole el impago”, concluye.

Venta del piso

Otra alternativa es llevar a cabo la venta del piso, “sobre todo si te queda mucho dinero por pagar y no crees que las dificultades puedan resolverse en corto plazo”. La OCU recomienda llevar a cabo esta opción, “incluso perdiendo dinero”: “Según los expertos, es probable que los precios sigan a la baja en los próximos tiempos. Si no actúas, corres el riesgo de acabar perdiendo la casa a manos del banco y que lo que se obtenga por su subasta no baste para cubrir la deuda. Es la última opción, pero es mejor que perder la vivienda”.