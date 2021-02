Los rebeldes de Reddit disparan la plata tras hacer perder 4.000 millones a un fondo con GameStop

Los “rebeldes de Reddit” atacan de nuevo. Tras propinar un serio correctivo a los fondos que habían tomado posiciones cortas en GameStop, los inversores minoristas coordinados a través del foro Wall Street Bets, del agregador de noticias Reddit, han puesto ahora a la plata como objetivo de sus operaciones. Este metal precioso se ha disparado este lunes un 7%, aunque ha llegado a subir más del 10%, y cotiza cerca de los 29 dólares. La plata ha superado en algunos momentos los 30 dólares por onza, una cota que no alcanzaba desde 2013, aunque aún está lejos de los casi 50 dólares por onza a los que llegó en 2011, su máximo histórico, según datos de Bloomberg.

El precio empezó a dispararse el pasado jueves coincidiendo con la noticia de que los inversores coordinados a través de Reddit habían puesto a la plata en su punto de mira. Estos inversores minoristas habían conseguido subidas muy elevadas en Bolsa de empresas como GameStop, AMC o Blackberry durante las últimas semanas. La tendencia alcista de la plata se ha trasladado a los fondos que invierten en el metal y a las empresas mineras.

Según el “Financial Times”, el iShares Silver Trust, el mayor fondo cotizado que invierte en plata, registró el viernes entradas de dinero por importe de 1.000 millones de dólares (827 millones de euros), de acuerdo con los datos de BlackRock, su gestora. La empresa mexicana Fresnillo, la mayor productora de plata del mundo, se dispara un 16% en la bolsa de Londres; la suiza Glencore sube un 4%; y la anglo-rusa Polymetal International lo hace un 7%.

Según Sergio Ávila, analista de IG, la actuación de los inversores minoristas coordinados a través de Reddit “es evidentemente uno de los motivos principales por los que la plata se está disparando”. Ávila recuerda que los “foreros” han planteado incluso solicitar la plata física al vencimiento de los futuros, lo que influye en la cotización. “En los futuros hay poca cantidad de plata física que se traspasa; normalmente lo que se hace a vencimiento es liquidar por diferencias. No hay tanta plata para hacer frente a los vencimientos si todo el mundo la pide a la vez, lo que hace que el precio se dispare aún más”, explica a Efe.

Dudas

Sin embargo, a pesar de la acusada subida de precios de los últimos días, algunos analistas dudan de que este grupo de inversores minoristas sea capaz de mover un mercado de gran tamaño como el de la plata del mismo modo que ha hecho con la cotización de pequeñas empresas. Según Ramón Morell, profesor de Trading Financiero de la Uned, que un grupo de inversores minoristas como los organizados a través de Reddit mueva un gran mercado sólo se puede producir en determinadas circunstancias. “Hay circunstancias extraordinarias en las que esto puede ocurrir. Nadie es capaz de mover la plata por mucho dinero que tenga, excepto si, como pasa ahora, hay mucho capital ocioso, dispuesto a colocarse en aquellos cohetes que suban para intentar aprovechar una parte de ese trayecto”, ha explicado Morell en declaraciones a Efe.

Morell no descarta nuevas subidas del precio de la plata, pero espera que finalmente se produzca una corrección que lleve a su cotización “al sitio que le pertenece”, donde exista un equilibrio entre la oferta y la demanda.

Sangría para los fondos

Si con la plata parece más difícil que puedan lograr un gran impacto en el mercado, con GameStop los rebeldes de Reddit han logrado infligir un severo correctivo a un “hegde fund”. Melvin Capital Management, el fondo de cobertura dirigido por Gabriel Plotkin que se vio forzado la semana pasada a cerrar precipitadamente sus posiciones bajistas contra GameStop ante la meteórica subida del valor gracias a las compras coordinadas a través de un subforo de Reddit habría perdido en enero un 53%, según indicaron a “Financial Times” fuentes conocedoras de las cuentas de la firma. El “hedge fund” habría soportado en enero la pérdida de unos 4.500 millones de dólares (3.707 millones de euros) desde los 12.500 millones de dólares (10.298 millones de euros) en activos al comenzar el ejercicio, incluso habiendo recibido la semana pasada un rescate de 2.750 millones de dólares (2.265 millones de euros) por parte de Citadel y Point72.

Las pérdidas del fondo, que había revelado sus apuestas bajistas en sus registros ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), borran en apenas un mes todo lo ganado en 2020, cuando con una revalorización del 52% se colocó como uno de los “hedge funds” con mejores retornos en el año de la pandemia.

Los rebeldes de Redding utilizaron la plataforma de negociación de acciones Robinhood, una de las aplicaciones más populares entre los inversores particulares en Estados Unidos, para ejecutar sus órdenes de compra de títulos de GameStop. Hoy, esta plataforma ha reducido a ocho valores las limitaciones para operar, frente a las cincuenta empresas afectadas por el anuncio de restricciones de la semana pasada a causa de la volatilidad extrema de los mercados. En este sentido, los títulos cuya operativa sigue sujeta a restricciones a través de la popular “app” de trading son GameStop (GME), AMC (AMC), BlackBerry (BB), Express (EXPR), KOSS Corporation (KOSS), Naked Brand (NAKD), Nokia (NOK) y Genius Brands International (GNUS).

No obstante, las limitaciones aplicadas varían, siendo las más estrictas las aplicadas sobre GME, de la que la plataforma solo permite la adquisición de una acción por usuario y tan solo dos acciones de KOSS, mientras que se pueden adquirir diez títulos de AMC y hasta 700 de BlackBerry y 2.000 de Nokia. “Si ya posee una cantidad mayor de acciones o contratos que los límites enumerados anteriormente, sus posiciones no se venderán ni cerrarán. Sin embargo, no podrá abrir más posiciones de cada uno de estos valores a menos que venda una cantidad suficiente de modo que esté por debajo del límite respectivo”, advierte la aplicación.

Asimismo, Robinhood indica que no se podrán adquirir fracciones de acciones, subrayando que estas son ilíquidas e intransferibles fuera de la ‘app’, por lo que en este momento únicamente se permite cerrar posiciones abiertas en fracciones de las acciones afectadas.