La empresas perdieron más de la mitad de sus beneficios en 2020

La pandemia ha acabado con más de la mitad de los beneficios durante el último año. Las compañías no financieras experimentaron un fuerte retroceso del 50,8% en su resultado ordinario neto durante 2020 en comparación con la subida del 3,9% contabilizada en el ejercicio precedente. El resultado del ejercicio 2020 experimentó un desplome global del 68,2%, en comparación con la bajada de 12,3% de un año antes, mientras que el valor añadido bruto al coste de los factores se contrajo un 20,9% (+1,3% en 2019). El año pasado, las compañías contabilizaron un resultado económico bruto de explotación que descendió un 36,8%, en comparación con la bajada del 0,8% del ejercicio previo, mientras que los ingresos financieros se recortaron un 13,4% a causa de la bajada del 13,4% de los dividendos recibidos y de los intereses cobrados (-13,2%). Los ratios de rentabilidad ordinaria del activo neto se vieron reducidos “significativamente”, 2,3 puntos, hasta el 4,6%.

Según el último informe de la Central de Balances del Banco de España, la crisis del coronavirus impactó “de forma significativa” en la evolución económica y financiera de las empresas y apunta que el año pasado se registraron “descensos acusados” de los excedentes ordinarios y de los niveles de rentabilidad medios en las compañías no financieras, especialmente en sectores como la industria, el comercio, la hostelería o la información y telecomunicaciones. Como consecuencia del alto nivel de incertidumbre, las empresas incrementaron sus cifras de liquidez “como medida precautoria”, en línea con la contracción “sin precedentes de la actividad económica”.

Los datos facilitados en el informe ponen de manifiesto que el empleo efectivo en las empresas no financieras se vio reducido en un 5,6%, una cifra que no incluye los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Los trabajadores temporales fueron el colectivo que más sufrió la caída del empleo, con una bajada del 18,4%, mientras que el personal fijo también experimentó una disminución, aunque de menor calado que la de los temporales, con un -2,8%. Así, el 50,5% de las 889 empresas no financieras en España (1.026 en 2019) contrajo su plantilla en 2020, frente al 14,1% que mantuvo su fuerza laboral y un 35,4% de ellas que experimentó un crecimiento en el número de trabajadores.

“El descenso del empleo fue generalizado”, recoge el documento, aunque resalta que las caídas más pronunciadas se concentraron en el comercio y la hostelería, con una bajada del 6,9%, y en la industria, con un retroceso del 4,6%. Finalmente, las remuneraciones medias de las empresas cerraron el año pasado con una leve subida del 0,9%, en comparación con el incremento del 2,3% contabilizado en 2019. El comercio y la hostelería lideraron esta subida en las retribuciones.