Yo me confieso, tú te confiesas, él se confiesa…y así sucesivamente. El “padre Planas” acabó la semana pasada esta serie de reuniones bilaterales con los consejeros de Agricultura de las Comunidades Autónomas sobre la aplicación de la nueva PAC en España; tan solo falta el encuentro con la responsable de la Comunidad de Madrid, si es que llega a celebrarse. Una vez conocidas las posturas de las diferentes regiones, ahora ya no hay ni excusa ni impedimento para que desde el Ministerio de Agricultura el “padre Planas” y sus monaguillos elaboren y presenten su documento con la propuesta formal para aplicar la nueva PAC en nuestro país. Curándose en salud por lo que pueda suceder en el futuro, unos cuantos consejeros han presentado al ministro cuestionarios con preguntas muy concretas y piden a los responsables del Ministerio de Agricultura que se retraten y respondan con antelación suficiente, para que ellos a su vez puedan preparar sus posiciones definitivas de cara a la Conferencia Sectorial que se podría celebrar a finales de este mes. También han solicitado que haya reuniones de carácter técnico en los próximos días para avanzar en las negociaciones

Otra de las conclusiones que se puede extraer de los “confesionarios”, bastante preocupante, es la opacidad y el oscurantismo que ha impuesto el “padre Planas” y que han secundado la mayoría de los consejeros. El ministro decía que él iba a ser discreto y pedía a los confesados que también lo fuesen, vamos que guardasen “el secreto de confesión”. El resultado es que todo el proceso se está realizando de espaldas al conjunto del sector agrario. A lo largo del mismo se ha constatado también que “el padre Planas”, acompañado siempre de un nutrido cupo de monaguillos/as, aunque no los dejase hablar, preguntaba y preguntaba, pero él no soltaba prenda. Sin embargo, ya ha llegado el momento de la verdad y, en este caso, el confesor tendrá que retratarse, mal que le pese, porque una constante a lo largo de su vida política ha sido ponerse de perfil huyendo de los problemas. En este caso no va a poder hacerlo.