Bono turístico de hasta 600 euros para viajar en verano: qué comunidades lo ofrecen, cómo solicitarlo...

Las comunidades autónomas confían en el repunte del turismo en verano para reactivar la economía. El aumento del ritmo de vacunación y el objetivo del Gobierno de llegar a la inmunidad de grupo a lo largo de la época estival (70% de la población vacunada) invitan a ser optimistas, pero muchas regiones han preferido incentivar los viajes a sus territorios para asegurar la recuperación del sector turístico. En total, son once las autonomías que han optado por esta fórmula, un bono que compensa a los turistas con la devolución de parte del dinero que gasten en alojamientos, restauración, ocio o compras.

Andalucía

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el ‘Bono Turístico Andaluz’. Para acceder a las ayudas directas hay que cumplir una serie de requisitos, siendo uno de ellos el estar empadronado en un municipio de la comunidad autónoma o disponer de la Tarjeta de Andaluz o Andaluza en el Exterior. Es decir, el bono turístico solo está dirigido a los andaluces que viajen por la región fuera de su lugar de residencia.

Es necesario contratar un mínimo de dos noches en un establecimiento de alojamiento que cuente con el distintivo ‘Andalucía Segura’ por medio de una agencia de viajes o punto de venta que también disponga de este reconocimiento. La Junta de Andalucía ha puesto a disposición de los ciudadanos un buscador de establecimientos y servicios turísticos para encontrar aquellos que pertenecen a ‘Andalucía Segura’.

Ayudas

Las ayudas consisten en el abono en la cuenta corriente del 25% del importe del servicio de alojamiento (también el desayuno), con un máximo de 200 euros. Si el turista no ha tenido que declarar en el ejercicio fiscal de 2019 o 2020 o tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%, la bonificación asciende hasta el 50% del importe. La Junta de Andalucía también devuelve la mitad de la factura en las estancias de cuatro o más noches, con un máximo de 500 euros, reservadas a través de agencias de viajes por personas mayores de 65 años y menores de 25 años. Se puede acceder a este bono turístico hasta en tres ocasiones.

Cómo solicitarlo

La solicitud se hace una vez haya finalizado el viaje. Para pedir el abono de las ayudas, hay que rellenar el formulario de solicitud de subvenciones y presentarlo junto a las facturas en la Delegación Territorial de la Consejería de la provincia de residencia del turista.

Aragón

Aragón es otra de las comunidades autónomas que estimulará el turismo regional compensando el gasto de los ciudadanos. A estas ayudas puede acceder cualquier ciudadano mayor de edad residente en España durante el periodo en el que esté activo el bono turístico. El programa beneficia con un descuento en las reservas de estancias en alojamientos y actividades lúdicas, deportivas y culturales en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.

Ayudas

La dotación económica del programa es de 3 millones de euros, de tal forma la ayuda será el abono de 40% del importe de la factura (IVA incluido), hasta un máximo de 300 euros, para estancias de dos noches como mínimo. Los ciudadanos se benefician del descuento, pero quien recibe ese dinero serán las agencias de viajes. Es decir, los turistas no tendrán que pagar el importe completo y luego solicitar una devolución.

El Bono Turístico de Aragón tiene dos periodos de reserva diferentes. El primero es hasta el 15 de julio de 2021, mientras que el segundo es desde el 1 de septiembre hasta el 20 de diciembre.

Cómo solicitarlo

Para acceder al descuento es necesario realizar la solicitud de inscripción en la plataforma de Turismo de Aragón. Los ciudadanos recibirán un correo para asignarle un código promocional que deberá ser canjeado en los siguientes 7 días en una delas agencias de viajes adherida al programa.

Baleares

Las ayudas de las Islas Baleares para fomentar el turismo nacional solo están dirigidas a los ciudadanos de esta comunidad autónoma. El plan cuenta con una dotación de 11 millones de euros con los que se subvencionarán los viajes entre las islas. Son las agencias de viajes las que aplican directamente el descuento, por lo que el turista no tendrá que abonar la cantidad completa de la reserva.

Ayudas

Los ciudadanos empadronados en las Islas Baleares que se alojen en un establecimiento turístico adherido al plan fuera de su isla de residencia podrán beneficiarse de un descuento de hasta 100 euros en su viaje. La estancia mínima debe ser de dos noches.

Cómo solicitarlo

Los turistas accederán al descuento al realizar la reserva de su viaje a través de una de las agencias que forman parte del plan de reactivación dentro de los periodos subvencionables. Solo se bonificarán los servicios turísticos que se presten entre el 15 de junio y el 30 de junio, y del 1 de septiembre al 15 de noviembre.

Canarias

También habrá bono turístico en Canarias, pero todavía no se ha concretado cómo serán las ayudas. El Gobierno de Canarias y las patronales turísticas de las islas han alcanzado un acuerdo para la creación de un bono turístico de 15 millones de euros para residentes canarios. El objetivo es “dinamizar el consumo del sector alojativo, pero también el de otros de la cadena de valor turístico”, según explicó la consejera de Turismo, Industria y Comercio de Canarias, Yaiza Castilla.

La Consejería prevé tener listo el bono turístico para la primera semana de julio, pero espera adelantar los detalles del programa en breve. El plan consistirá en tres líneas diferentes con las que generar actividad económica en torno al sector turístico, de tal forma que se beneficien las empresas y los ciudadanos.

Castilla-La Mancha

El bono turístico de Castilla-La Mancha es una medida de apoyo a los alojamientos hoteleros y agencias de viaje de la región de la que también se beneficiarán los turistas manchegos. Los descuentos van dirigidos a los usuarios que realicen estancias en los establecimientos hoteleros de Castilla-La Mancha, pero serán los propios alojamientos los que estipulen la reducción del precio.

Ayudas

Los descuentos son variables y aumentan en función de la calidad del alojamiento. De esta forma, los hostales y hoteles de 1 estrella pueden ofrecer una rebaja de hasta 12 euros por habitación; los de 2 y 3 estrellas pueden descontar hasta 20 euros; mientras que los alojamientos de 4 y 5 estrellas pueden abaratar el precio de la habitación hasta en 30 euros. Para solicitar el bono basta con realizar una reserva en una de las agencias de viajes adheridas al plan.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León se suma a los bonos turísticos para reactivar el sector y la economía de la región con un plan de ayudas que funciona como una tarjeta prepago con importes de 250, 500 o 700 euros.

Ayudas

Las tarjetas ‘Disfruta’ tienen asociada una subvención del 50% de los gastos que el turista realice en cualquiera de los establecimiento y actividades turísticas inscritas en el Registro de Turismo de Castilla y León que de adhieran al plan. De esta forma, en la tarjeta de prepago de 250 euros el turista solo pagara 125 euros; en la de 500 euros serán 250 euros los que pague el visitante, mientras que en la de 700 euros solo tendrá que aportar 350 euros.

En el caso de las tarjetas ‘Disfruta Plus Agencias’, bonificarán los paquetes turísticos ofrecidos por las agencias de viajes adheridas. La subvención para esta tarjeta prepago es del 60% del importe, de tal forma que en la de 250 euros solo se pagarán 100 euros, en las de 500 euros solo será necesario abonar 200 y en las de 700 euros los turistas tendrán que gastarse 280 euros.

Cómo solicitarlo

Desde la Consejería de Cultura y Turismo se estima poner este producto a disposición del turista a partir del 15 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2022, fechas que coinciden con los periodos de otoño e invierno principalmente, con la finalidad de que este bono contribuya a la desestacionalización del turismo en Castilla y León.

Extremadura

Extremadura también ha habilitado este bono turísticos para aquellos que quieran visitar Cáceres o Badajoz. Con este bono, se puede acceder a un descuento del 50% o 75% del coste total del servicio.

Ayudas

Las ayudas varían en función de la provincia que se visite y del paquete turístico que se haya contratado. Por ejemplo, en Badajoz se puede obtener hasta el 50% del importe de la reserva, en habitaciones por un valor máximo de 75 euros por noche. En Cáceres, por el contrario, se puede obtener hasta el 50% del importe de la reserva, en habitaciones por un máximo de 65 euros por noche. Cada Diputación ha adoptado sus propios criterios dependiendo del alojamiento, su coste, las noches de hospedaje y las actividades que se vayan a realizar.

Cómo solicitarlo

En caso de que vayas a viajar a Badajoz, debes solicitar el bono turístico en la web https://www.dip-badajoz.es/bonosturisticos/. No obstante, si viajas a Cáceres, se puede pedir en la dirección web https://descubrircaceres.com/.

Galicia

En Galicia, se ha instaurado una Tarjeta Turística, es decir, una tarjeta monedero que se cargará en la entidad financiera que colaborará con la Xunta de Galicia en la puesta en marcha de este programa para incentivar el turismo. Se podrán beneficiar de este bono turístico aquellas personas mayores de edad empadronadas en los ayuntamientos gallegos que no se hubieran beneficiado del bono en la primera convocatoria.

Ayudas

Existen tres tipos de Tarjetas: una de 500€ (300€ Xunta – 200€ particular), otras de 375€ (225€ Xunta – 150€ particular) y una de 250€ (150€ Xunta – 100€ particular). Este dinero podrá gastarse en aquellas entidades que colaboren con el programa.

Cómo solicitarlo

La Xunta de Galicia tiene que publicar la convocatoria para solicitar la Tarjeta Turística en el Diario Oficial de Galicia (DOG), donde se recogerá el presupuesto destinado por Turismo de Galicia a este programa y las condiciones y plazos para solicitarlo y disfrutarlo. Aquellos interesados en acogerse a estos bonos turísticos deben solicitarlo a través de la sede electrónica de la Xunta.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en el segundo semestre del año bonos turísticos con descuentos de hasta el 50%, lo que se traduce en hasta 600 euros por persona, dirigidos a visitantes nacionales que elijan alojamientos hoteleros o agencias de viajes de la región.

Ayudas

Los turistas podrán obtener descuentos en noches de alojamiento turístico (a partir de una noche), así como en otros servicios relacionados con la manutención, salud y bienestar, visitas guiadas, actividades turísticas y deportivas. Cada persona podrá solicitar un bono por mes, durante la vigencia del programa, y tendrá un plazo de 10 días desde la descarga del bono para canjearlo.

Cómo solicitarlo

La Comunidad de Madrid aún no ha comunicado cómo deben solicitar los turistas estos bonos, pero previsiblemente se realizará a través de la web de la Comunidad de Madrid.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha implementado un bono turístico destinado a las personas físicas mayores de edad que estén empadronadas en un municipio de la Comunidad Valenciana.

Ayudas

Se ha decretado un importe de las ayudas del 70% de los servicios turísticos hasta un máximo de 600 euros por ayuda concedida. Para solicitar la ayuda deberá formalizarse una reserva en establecimientos de alojamiento turístico o agencia de viajes adheridos al programa.

Cómo solicitarlo

La inscripción podrá solicitarse durante toda la vigencia del Programa y desde que Turisme Comunitat Valenciana haya habilitado el sistema telemático para ello. El siguiente plazo de inscripción se abrirá 15 de septiembre y concluirá el 1 de noviembre.

País Vasco

País vasco ofrece descuentos con el Euskadi Turismo Bono en gastronomía, hostelería, noches de hotel, excursiones y visitas turísticas a todos aquellos mayores de 18 años, no sólo de Euskadi, sino de cualquier lugar de España.

Ayudas

Las ayudas incluidas en el Euskadi Turismo Bono ascienden hasta los 5, 10 o 20 euros para compras de 20, 40 y 60 euros y se podrá utilizar en los establecimientos adheridos al programa desde el 13 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021. Cada persona puede hacer uso, como máximo de bonos-descuento por un valor de 40 euros.

Cómo solicitarlo

A través de la página web euskaditurismobono.eus pueden consultarse las empresas y establecimientos adheridos, que son más de 2.000. No es necesario adquirirlos previamente, sino que se deberán solicitar en los propios establecimientos que elijan y estén adheridos al programa.