Las agencias dicen que no habrá viajes del Imserso hasta noviembre

Hasta la llegada de la pandemia de la Covid-19, los viajes del Imserso comenzaban después del puente del Pilar, pero todo apunta a que este año se retrasarán hasta noviembre. Así lo creen al menos las agencias de viajes, que piden a la Administración que resuelva los trámites que todavía tiene pendientes para que puedan empezar a vender y animar la demanda. Aunque el Ministerio de Derechos Sociales mantiene la fecha de inicio en octubre, Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), ha comunicado a Efe que cree que es algo “materialmente imposible”, a la vez que ha pedido al Gobierno que resuelva este asunto “con celeridad”.

Problemas que resolver

La mesa de contratación está pendiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que tiene que resolver la incidencia existente entre Traveltino (del grupo Logitravel) y Halcón Viajes. Traveltino ha afirmado que no dispone de un punto de venta en Arucas (Canarias), algo que es obligatorio, y que no ha alcanzado un acuerdo con Halcón Viajes, competidor directo y que sí tiene punto de venta. Lo que está analizando la CNMC es si esa falta de acuerdo es una vulneración de la libre competencia, que es lo que defiende Traveltino, que asegura que su competidor ha querido eliminarle. Cuando la CNMC recibe una notificación como esta, se analiza si es pertinente estudiarla, y en caso afirmativo, se incoa un expediente. Sin embargo, no hay un plazo determinado para que se realice ese primer análisis, por lo que no se puede aventurar cuándo se conocerán los resultados.

Características del programa

El programa del Imserso está compuesto por tres lotes: zonas de costa peninsular, islas, e interior y Europa. Cuenta con un presupuesto de 66,69 millones de euros (sin IVA) y oferta 816.029 plazas, según los documentos colgados en el portal de contratación del Estado. Las compañías que se han presentado son: Traveltino (Logitravel); Avoris (Halcón Viajes); e Iberia (con un grupo de agencias de viajes y Alsa). Este programa incluye viajes que oscilan entre 4 y 10 días, para realizarse entre octubre y junio de 2022, con precios que rondan los 115,98 euros (para viajes de 3 noches a capitales de provincia) y los 455,81 euros (para viajes a la costa peninsular y a Baleares para beneficiarios que vengan de Europa y que durarán 9 noches).

Malestar en las agencias

A pesar de las dificultades, las agencias de viajes han mostrado su incomprensión con este retraso en la organización, y más aún este año, cuando se supone que se está realizando una gran apuesta para normalizar el sector de los viajes y el turismo. Carlos Garrido ha señalado a Efe la necesidad de que el programa se resuelva de manera urgente, algo imprescindible para que se puedan poner a la venta los viajes del Imserso, que asegura que se podrían lanzar “en tiempo récord”. También ha destacado la importancia que tienen estos viajes, no porque supongan mucho beneficio a las agencias, sino por cuestiones de “ánimo” y de fomentar que se empiece “a mover el turismo”. También sería algo positivo a nivel de empleo, que podría sacar trabajadores del ERTE, situación en la que todavía están más de 12.000 empleados de agencias.