Los empresarios cargan contra los Presupuestos de Sánchez

La relación entre los empresarios y el Gobierno no pasa por su mejor momento, y menos aún tras la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) criticaba ayer la mayor presión fiscal sobre el ahorro y las empresas que introducen estos Presupuestos, al tiempo que advertía sobre que disparar el gasto a niveles máximos en muchas partidas «no se justifica en un contexto de recuperación económica y máximos históricos de deuda pública». La patronal ha recordado que nuestros «niveles de déficit público previstos (5% del PIB) están todavía alejados de los estándares de referencia marcados por Europa (3% del PIB)», por lo que en materia de gasto, «se debería apostar decididamente por el apoyo a las actividades económicas».

La CEOE también se ha pronunciado sobre la introducción de un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades, y ha defendido que “va a perjudicar a las empresas más internacionalizadas y que, además, realizan un mayor esfuerzo en investigación y desarrollo”. También han reprochado al Gobierno el establecimiento de una nueva reducción del importe máximo de las aportaciones a planes de pensiones que son deducibles en el IRPF, que se suma a la realizada el año pasado. “Es una medida totalmente desafortunada y va en sentido contrario a las adoptadas por los países de nuestro entorno”, aseguran.

Pero el Gobierno de Sánchez no ha recibido solo estas quejas en las últimas horas. En la mañana de ayer, Elvira Rodríguez, vicesecretaria de Política Sectorial del PP, defendió que estos Presupuestos «nacen muertos» y que estamos en «una situación insostenible gestionada por un Gobierno con unas actuaciones irresponsables». «Vamos a pinchar en recaudación y en crecimiento», afirmaba, y añadía que la deuda que impregna las cuentas públicas es un «problema gravísimo». La vicesecretaria también cuestionaba que el gobierno presupueste 27.000 millones de euros de fondos europeos para el año que viene, destacando que «en agosto solo han ejecutado 3.900 millones de los 24.000 que se presupuestaron este año»: «Son como trileros, mueven la bolita y la ponen en muchos vasitos». Rodríguez criticó que «han hecho unos Presupuestos que no hacían falta», asegurando que «necesitamos unos enfocados a generar crecimiento sostenido y empleo estable, y no a meterse por un camino de gastos estructurales que no van a ninguna parte». Dentro de esos gastos estructurales estaría el «Bono cultural Joven», al que se refirió como «un regalo de cumpleaños a los niños que cumplan 18 años, que tiene pinta de gasto preelectoral».