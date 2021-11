No toquen la pensión

Opinión

Escrivá vuelve a la carga con las pensiones, ahora para decirnos que va a subir la cotización, pues no le parece suficiente lo que pagamos durante 35 años. Si ese dinero lo metiéramos en un plan privado, obtendríamos cinco veces más. Pero no hay opción. Te obligan a cotizar sí o sí, lo cual estaría bien si sirviera para pagar de verdad tu jubilación. Pero la realidad es distinta. El dinero que nos retienen lo emplean en lo que les parece, igual que los impuestos abusivos con que nos castigan desde que empezamos a trabajar. Pagamos sin cesar y los Gobiernos no paran de derrochar. De manera que nunca es suficiente. Siempre piden más y no hacen lo que debieran: reducir el gasto público. ¿Por qué en vez de anunciarnos una subida de la cotización no acometen un recorte de ministerios, consejerías, asesorías, empresas públicas deficitarias, funcionarios y organismos sin sentido? Tenemos en España seis veces más políticos de lo que nos corresponde. Los mismos que en EE UU, con cinco veces más de población. Políticos municipales, provinciales, autonómicos, nacionales y europeos. A los sindicatos este próximo 2022 les suben el 22,4% la asignación. Pero es que en 2021 ya fue del 56,3. Los sindicatos deberían vivir de sus afiliados, igual que los partidos y los cientos de chiringuitos montados el amparo de la mamandurria pública. Es escandaloso que mientras tiran los euros de esta manera se dedican a maquinar cómo saquearnos para sufragar la pensión que ya hemos pagado de sobra y cuyo dinero no tienen claro que nos puedan devolver. No hay vergüenza en este país.