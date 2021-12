Murcia acoge a más de 700 líderes empresariales de todo España

Con la finalidad de reforzar el tejido empresarial de España, la región de Murcia ha recibido en su capital, a más de 700 líderes empresariales de todo España en la celebración de la II edición del CEO Congress.

El objetivo del encuentro ha sido reforzar los lazos entre la red de emprendedores de todo el país y plantear los retos para el futuro del sector. El evento tuvo lugar en el auditorio ‘Víctor Villegas’ de Murcia, fue promovido por Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y ha contado con la dirección técnica de Matchball Comunicación.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha ofrecido el apoyo total de su Gobierno al crecimiento empresarial en la apertura de CEO CONGRESS 21, “porque no se puede gobernar cortando las alas de los emprendedores y empresarios”. El presidente regional, ha inaugurado el mayor Fórum de directivos de Murcia acompañado por el presidente de la CROEM, José María Albarracín, y el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva. “Es muy importante incentivar el tejido empresarial y evitar incertidumbres que ahuyentan y frenan la inversión”, afirmó López Miras.

Por su parte, José María Albarracín dio la bienvenida como anfitrión, agradeciendo a los profesionales y trabajadores su sentido de la responsabilidad durante toda la pandemia. “Me siento orgulloso del tejido empresarial de nuestra Región”, añadió.

Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, identificó la empresa con progreso y futuro y aseguró que “la actividad empresarial se ha reactivado, pero aún no nos hemos recuperado, porque la productividad y la competitividad se desploman y el PIB no refleja el crecimiento del empleo”. El dirigente empresarial también pidió que se ayude a crecer a las pymes, porque “el tamaño medio de las empresas españolas es demasiado pequeño, no llega a los 5 trabajadores por compañía”.

Para José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, nuestro país tiene la oportunidad de transformarse, pero tenemos nubarrones en el horizonte, porque intuimos una recuperación incompleta: “Necesitamos coraje, determinación y resiliencia para conseguirlo. La empresa es la pieza clave de la recuperación y la colaboración público-privada es necesaria para dar el salto adelante que necesitamos”.

Estas actividades han ido de la mano de ponentes de relevancia como María Maragaña (EMEA), Eva Ivars (Alain Afflelou),Carmen Sampol (Grupo Sampol), Víctor Romía (Amazon Spain), José Ignacio Goirigolzarri (Caixabank), Antonio Garrigues (Fundación Garrigues), Carlos Barrabés (Grupo Barrabés) y Josep Piqué (economista y ex ministro), entre otros.

Por la parte institucional han participado: el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; el presidente de CROEM, José María Albarracín, y el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva. Además, en este arranque habrá también una salutación virtual de José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, y durante la mañana habrá también una intervención telemática en directo de Antonio Garamendi, presidente de CEOE.

La clausura correrá a cargo de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, quien realizará un mensaje de cierre también virtual.

Murcia, 14 de diciembre de 2021

En el turno de los profesionales de prestigio, María Garaña, vicepresidenta EMEA Adobe Professional Services, habló sobre el éxito de la digitalización y las barreras organizativas que existen para transformar las empresas y agilizar los procesos de producción. Y Eva Ivars, CEO de Alain Afflelou, y Carmen Sampol, CEO de Grupo Sampol, ofrecieron un interesante coloquio sobre sus respectivas experiencias en los procesos de transformación digital que se han implantado en sus compañías.

CEO CONGRESS, iniciativa privada impulsada por CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia) y por la consultora especializada MB Comunicación, es un Fórum de gran relevancia para el sector empresarial. Cuenta con el respaldo institucional de la CEOE, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ayuntamiento de Murcia y de las asociaciones empresariales y directivas, no solo de la Región, sino de varios puntos de España, muy alineados con este evento tras el éxito de la primera edición.