Pablo Isla, sobre su salida de Inditex: “No me voy a retirar, evidentemente”

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha asegurado que no se va a retirar tras su salida el próximo 1 de abril de Inditex, aunque no ha concretado sus planes futuro. “No me voy a retirar, evidentemente, por ahora no puede decir mucho más”, ha afirmado Isla, quien ha presentado por última vez en la sede de Arteixo los resultados anuales de la compañía, a pocos días de que el 1 de abril Marta Ortega asuma la presidencia del grupo, en el que Óscar García Maceiras ocupa ya el puesto de consejero delegado desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que se anunciaron los cambios en la dirección de la firma.

Junto al consejero delegado, el todavía presidente de Inditex ha afirmado que, hasta el final, sigue centrado en la transición en la cúpula directiva, con su asistencia este miércoles al último consejo de administración de la compañía. “Han sido meses muy bonitos y muy intensos en los que ha habido mucha compenetración”, ha afirmado Isla, quien ha asegurado tener mucha confianza en la nueva etapa que inicia la compañía, “llena de futuro”.

Tras afirmar que hoy es un día “muy especial” para él, Isla ha afirmado que es la decimoséptima vez que presenta los resultados de la compañía tras el proceso de transición en la cúpula directiva en el que ha estado inmerso desde que se anunció el pasado mes de noviembre. Asimismo, se ha referido a la nueva presidenta de la compañía, Marta Ortega, a partir del 1 de abril y ha indicado que “conoce la empresa perfectamente” tras quince años en la misma, y tiene “muchísimo criterio”.

Además, ha subrayado que el consejero delegado es un ejecutivo “impresionante”, al tiempo que ha resaltado que los resultados de 2021 ponen de manifiesto la “fortaleza” de la empresa y la calidad de los equipos. “Yo lo que diría es máxima confianza en el futuro de la compañía con Marta Ortega como presidenta y con Óscar García Maceiras como consejero delegado, con el comité de dirección y con todo el resto de equipos de la compañía en todos los países del mundo”, ha subrayado Isla, quien cobrará 23 millones de euros por su salida de la compañía.

De esta cantidad, 19,74 millones de euros corresponden a la contraprestación de su obligación de no competencia post-contractual, en el caso de que la novación del contrato sea aprobada por la junta general de accionistas. A esta cantidad se suman otros 3,25 millones de euros en concepto de indemnización por terminación de la relación contractual, un importe bruto equivalente a una anualidad de su retribución fija establecida para el año en curso. Esta cantidad se abonará en el plazo de los quince días siguientes a la fecha de extinción de su contrato, es decir, entre el 1 y el 15 de abril de este año.

El presidente de Inditex percibió una retribución total de 12,44 millones de euros en el último ejercicio al frente de la compañía, según el informe anual de retribuciones que la firma gallega ha remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Isla recibió 9,98 millones de euros como retribución en metálico y 2,45 millones de euros como instrumentos financieros consolidados.

García Maceiras: Isla deja “el listón bastante alto”

En su intervención, el nuevo consejero delegado ha señalado “tener el listón bastante alto” tras la marcha de Isla y ha afirmado estar “enormemente satisfecho y orgulloso” con lo que supone ocupar el cargo de consejero delegado de la compañía. “Es un día muy importante en mi carrera profesional de la mano de Pablo, sin él no es posible entender el pasado y el futuro de la compañía”, ha afirmado.

“Inditex es al día de hoy global, digital, integrada y sostenible”, ha afirmado el consejero delegado, quien ha subrayado que la estrategia de la compañía seguirá centrándose en su modelo de negocio, la innovación y la sostenibilidad, con inversiones en localizaciones únicas y comprometidos con los clientes y con los accionistas, con una política de dividendos “atractiva, predecible y creciente”.

“Inditex es un modelo de negocio a pleno rendimiento con un enorme potencial de crecimiento de cara al futuro”, ha afirmado García Maceiras. “Nuestro ADN implica humildad, pero también una enorme ambición”, ha añadido el consejero delegado, quien ha apostado por el crecimiento sostenible de la compañía.