Contrato de alquiler con opción a compra: cómo funciona y pros y contras

Comprar o alquilar. Aunque en el mercado de la vivienda todo parece blanco o negro, existe una escala de grises en la que entra el alquiler con opción a compra, una alternativa para adquirir un inmueble a largo plazo pese a no contar con los ahorros iniciales que se exigen en la compra tradicional de una vivienda. Idealista explica cómo funciona esta modalidad de contrato, así como sus pros y sus contras.

Los contratos de alquiler con opción a compra son dobles. Es decir, por un lado se incluye un subacuerdo de alquiler y otro de posible futura compraventa. Esto quiere decir que el inquilino vive de alquiler un tiempo concreto, y una vez se acaba ese plazo, tiene derecho a comprar la vivienda a un precio que se ha pactado previamente. A esta cantidad de dinero se le descontarán las rentas del alquiler que se hayan abonado hasta el momento.

Hay varios aspectos que diferencian este tipo de contratos de los más típicos y que deben quedar fijados para que el documento tenga validez. Los más importantes, según explica Idealista, son:

-La señal, que normalmente es del 10% del precio final de la vivienda, para mostrar su interés en la compra. Este porcentaje es la mitad de lo que se suele pedir de entrada al comprar una vivienda por la vía tradicional.

-La cuota de las mensualidades de alquiler.

-El porcentaje que se quita de cara a la futura compraventa.

-El plazo en el que finaliza el contrato de alquiler y en el que se debe formalizar la adquisición del inmueble. El plazo máximo de un contrato de alquiler con opción a compra dependerá de lo pactado entre inquilino y propietario, pero la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece un periodo de cinco años que puede alargarse si ambas partes están de acuerdo. Además, existe la opción de adquirir la vivienda antes de tiempo. Para ello, el inquilino tendrá que abonar la cantidad restante que corresponda.

Ventajas y desventajas del alquiler con opción a compra

El alquiler con derecho a compra es una opción muy valorada por los más jóvenes o por cualquiera que desee comprar un piso pero tenga dificultades para hacerlo por falta de ahorros. Entre sus ventajas destaca también que, una vez firmado el contrato, el precio del inmueble no puede cambiar, tanto el del alquiler como el de venta. No obstante, este puede ser un contra para los arrendatarios, ya que si el precio medio de la vivienda sube, no podrá vender su inmueble más caro, ya que está fijada la cantidad en el contrato.

La firma de este tipo de contrato es una garantía que impide la venta de la vivienda a terceras personas, aunque la oferta sea de mayor cuantía. Pero esta ventaja para el inquilino también tiene una parte negativa para el propietario, ya que si finalmente el arrendatario opta por no adquirir la vivienda al finalizar su contrato, habrá perdido varios compradores por el camino.

Otra desventaja, en este caso para el inquilino, es que si una vez transcurrido el plazo de alquiler no se compra la vivienda, la señal se pierde, así como las mensualidades, que no se descontarán del precio de la vivienda. Sin embargo, para el propietario, esta señal actúa como garantía, ya que puede cubrir los impagos (en caso de que ocurran) e, incluso, sufragar los gastos económicos derivados de un desahucio. Además, esta modalidad de contrato permite a los propietarios disfrutar de las ventajas fiscales que supone tener una vivienda alquilada.