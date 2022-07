Foment del Treball pide a Sánchez un pacto para repartir costes de la crisis ante la “emergencia económica nacional”

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lidere un gran pacto de responsabilidad entre empresas y sindicatos para “repartir equitativamente” los costes de la crisis. Sánchez Llibre ha alertado de que la situación actual no es un huracán económico si no “una emergencia económica nacional”.

“Estamos en una situación política complicada y esto necesita un liderazgo fuerte, profundo y valiente”, ha dicho, por lo que ha reclamado que Sánchez llame a empresarios y sindicatos y lidere este pacto que ha definido como de responsabilidad y solidaridad. Ha asegurado que a los empresarios les “gustaría” poder indexar los salarios a la inflación, pero ha lamentado que hay muchas empresas, especialmente pymes, que están trabajando a pérdidas.

Sacrificios de las empresas

El presidente de Foment ha recalcado que las empresas están haciendo sacrificios al trabajar con pérdidas y manteniendo los puestos de trabajo, y que los trabajadores los están haciendo con la pérdida de poder adquisitivo, por lo que “alguien tiene que liderar y este alguien es el Gobierno”. Sánchez Llibre ha recordado que “la mayoría del tejido empresarial y comercial no ha podido trasladar” los costes industriales, de la energía y de las materias primas a los consumidores. “No se ha podido hacer porque el mercado tampoco da para incrementar precios de forma rápida”, ha explicado durante su intervención.

Según él, las pymes ya saben que “2022 es un año perdido para las cuentas de explotación”, ya que no pueden generar recursos para invertir y consolidar puestos de trabajo. Ha reclamado al Gobierno que no caiga en la tentación de subir los impuestos y que tome medidas para “una fiscalidad competitiva y que genere prosperidad”. Para Sánchez Llibre “la fiscalidad es asfixiante, es confiscatoria”, por lo que pide la eliminación del impuesto al patrimonio, tipos competitivos de los impuestos de sucesiones y donaciones, y tipos bonificados del impuesto de sociedades a los beneficios no repartidos de las pymes.