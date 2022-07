Philip Morris abre su segunda Iqos Boutique en Madrid, quinta en España

Philip Morris abre su quinta IQOS Boutique en nuestro país, con lo que refuerza su compromiso por llegar a tener un mundo libre de humo lo antes posible. En concreto, en España, Iqos ya cuenta con dos tiendas en Madrid, la abierta ayer en la Calle Fuencarral y otra en Serrano; en la Rambla Cataluña de Barcelona, Centro Comercial El Faro en Badajoz y el Centro Comercial Las Arenas de Las Palmas de Gran Canaria. Además, la marca cuenta con 12 córners en diferentes centros comerciales, cinco de los cuales están ubicados en centros de El Corte Inglés.

Según señaló Enrique Jiménez, CEO de Philip Morris en España y Portugal, “en la actualidad no hay planes de aperturas masivas, porque estas tiendas tienen un rol destacado como puntos de información, mientras que la red de expendedurías seguirá siendo el eje vertebral en comercialización de Iqos en España”. Y es que la red de 13.000 estancos que hay en España es suficiente para su difusión.

Como se ha dicho anteriormente, la nueva tienda está localizada en la calle de Fuencarral, una de las principales vías comerciales de la capital. “Es un día bonito para la compañía el abrir esta nueva boutique que está en la calle de Fuencarral que es moda, diseño, está viva y en profunda transformación, como en la que estamos imbuidos nosotros de transformación radical, teniendo el objetivo de alcanzar un mundo libre de humo”, ha explicado Jiménez, señalando que se busca que sea un espacio “interesante”. En total cuenta con una superficie total de unos 200 metros cuadrados, donde se conjuga un área de demostración, una de exposición y otra de información.

IQOS en datos

Philip Morris estima que en España hay un total de nueve millones de fumadores totales. Ahora mismo, de ese total, unos 270.000 ya se han pasado al tabaco sin combustión, y de ellos 125.000 son de su nueva versión del producto Iqos Iluma.

Centrando los datos en la Comunidad de Madrid, estos productos tienen una “buena acogida” alcanzando una cuota de mercado del 3,2%, de acuerdo con los datos que aportó el CEO. “Es un buen momento para impulsar su crecimiento en la capital. Vemos que estas tiendas son un acelerador y dinamizador de la dinámica de la marca”, recalcó el CEO, recordando a todos los presentes que Madrid es la única ciudad de España con dos tiendas, a parte de los “córners” de venta autorizados y su acuerdo con El Corte Inglés. Además, Jiménez incidió en que no harán una apertura masiva de tiendas, “ya que esto no es un punto de venta si no uno de información al fumador”.

A nivel internacional y como objetivo a corto plazo, Philip Morris espera alcanzar que el 50% de sus beneficios provengan de Iqos para el año 2025, y a largo plazo Enrique Jiménez espera que “esta forma de fumar supere a la convencional y tengamos un mundo libre de humo” sentenció.