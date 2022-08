De la sequía a la gran compra

Dice Luis Planas que va a convocar próximamente el comité de seguimiento de la mesa de la sequía que se acordó crear en la reunión que hubo de esta última el pasado mes de marzo. También ha dicho que ha habido un intercambio de información constante a lo largo de los últimos meses. Suponiendo que así haya sido, algo que es mucho suponer, el ministro debería facilitar información sobre la cantidad total de reuniones realizadas, las fechas de celebración de las mismas, el orden del día, los puntos y medidas que se aprobaron, la relación de convocados tanto de las comunidades autónomas como de las organizaciones y la lista de asistentes; y, ya, si el ministro fuese capaz de proporcionar las actas de todos estos encuentros, sería la leche, por cierto un producto cada vez más caro y escaso. Por más que he preguntado, no he encontrado a alguien que haya asistido a estas reuniones fantasma. Tengo la sospecha de que Luis Planas, o lo ha soñado, o se ha reunido consigo mismo y, alejado como vive de la realidad, piensa que es verdad que se ha ocupado del asunto de la sequía y que él y sus «mariachis» se han visto con representantes de las regiones y también del sector agrario.

Mientras tanto, los españoles están metidos estos días en lo que bien podría denominarse la gran compra de cada año. A la vuelta de los días de asueto toca llenar las neveras y las alacenas. Hay que ir al supermercado y hacer acopio de productos básicos. Aunque los consumidores hayan seguido haciendo la compra en agosto, se trata de un mes en el que se presta menos atención y no se comparan tanto los precios. En estas jornadas, con los bolsillos tiritando después de los gastos extras de las vacaciones, se mira todo con lupa. Como consecuencia de la confluencia de diversos factores, los compradores comprobarán cómo han seguido subiendo los precios de la leche y los productos lácteos, el aceite de oliva (la sequía está causando estragos), el de girasol, las carnes o los que incorporan cereales. Conclusión: los alimentos van a seguir estando caros.