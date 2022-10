Revolución tecnológica: ingrediente clave en el futuro de la restauración

Tras la pandemia, la guerra en Ucrania; a lo que se suma la inflación y la actual dificultad para contratar talento. La restauración se enfrenta a un momento crítico en el que solo aquellas empresas que sepan mantener una actitud innovadora y abierta a los cambios, podrán sobrevivir. Ante este paradigma la digitalización se vuelve un factor clave, tanto para la promoción como para la gestión interna de equipos profesionales e instalaciones. La tecnología impulsa la eficiencia de los negocios, permite el ahorro de tiempo y dinero, algo más que necesario en la situación actual.

Aunque desde el estallido de la pandemia se ha acelerado el proceso de digitalización, lo cierto es que todavía nos queda camino por recorrer y, desde las industrias tecnológicas y financieras, debemos colaborar para evitar que nadie se quede rezagado en nuestro país, impulsando estos desarrollos y haciéndolos accesibles. Ya no hablamos de contar con un TPV en el local –algo indispensable teniendo en cuenta el retroceso del uso de efectivo–, sino de sistemas integrados que permitan optimizar costes y hacer más eficiente el día a día de los empleados, además de mejorar la experiencia del cliente y personalizar el servicio.

Revolución tecnológica en el proceso de pago

Ejemplo de ello es la solución de Cobro en Mesa Integrado (CMI), un sistema que permite que el cobro generado en el TPV/POS sea capturado desde el dispositivo de pago. De esta forma, el camarero tiene el control de la cuenta de cada mesa, sin necesidad de desplazamiento, ahorrando tiempo al personal del restaurante y a los clientes. Además, incluye otros servicios que ayudan a mejorar la experiencia, como el pago fraccionado, que hace posible cobrar a cada uno de los comensales el importe de lo que han consumido de forma independiente, elegir el método de pago e incluir propinas, y hasta hacer donaciones.

Por otro lado, esta automatización del cobro evita que el personal del restaurante introduzca manualmente el importe en el terminal, con lo que no solo elimina cualquier tipo de error humano, sino que facilita la posterior gestión de la facturación del día gracias a que el cierre de caja se realiza de forma automática.

Otras tecnologías permiten realizar los pedidos de forma automática desde la mesa y realizar el pago a través de un código QR. En UniversalPay, en concreto, lanzamos la solución Scan&Pay integrada, por ejemplo, en Ágora Smart Menú, una de las cartas digitales más completas del mercado, con la que muchos clientes han conseguido reducir costes y tiempos en el servicio. La acogida ha sido realmente buena, especialmente por lo sencilla que es su implantación.

Gracias a esta solución, los comensales pueden revisar su cuenta en cualquier momento escaneando de nuevo el QR y, a través de una sencilla pasarela, pagar con su teléfono y añadir una propina si lo desean. También, pueden descargar una copia digital de su factura. Se trata de una alternativa de pago rápida y segura que permite reducir los tiempos de gestión del cobro en bares y restaurantes, fácil de implementar y sin tener que cambiar de banco.

Tecnología accesible para las PYMES

En la misma línea, muchas cadenas de comida rápida han empezado a implantar tótems de autoservicio en sus establecimientos, logrando así agilizar los pedidos. Es posible que los hayas visto en alguna de las principales cadenas de comida rápida de nuestro país. El mecanismo es sencillo: accedes a la carta digital desde la propia pantalla del tótem, seleccionas tu pedido y pagas directamente en la máquina con tu teléfono móvil o con tarjeta.

Como hemos visto, son múltiples las opciones que existen en el mercado, la cuestión es que todavía muchas empresas consideran estas tecnologías económicamente inaccesibles. Lo cierto es que no, no lo son. Una PYME podría implantarlas sin problema y a un coste muy razonable, pero existe todavía mucho recelo y desconocimiento. Debemos divulgar las posibilidades y recursos disponibles, fomentar la innovación y, como hemos visto antes, democratizarlas. No solo a nivel económico, también de lenguaje, ya que muchas veces caemos en términos técnicos incompresibles para aquellos ajenos al sector, lo que aumenta aún más si cabe ese distanciamiento.

Las grandes empresas especialistas en pagos llevamos años abriendo camino en este sentido, pero todavía, a pequeña escala, existe una brecha que es necesario salvar. Es importante tener en cuenta que las pymes españolas constituyen el tejido empresarial, englobando el 99% de las empresas, según los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por lo tanto, si queremos que esta revolución triunfe, debemos remar todos juntos en la misma dirección, sin dejar a nadie atrás. Teniendo en cuenta esto y con la mirada puesta en el futuro, la transformación digital del sector de la restauración –independientemente de las dimensiones del negocio– ya no es tanto una elección como una cuestión de supervivencia.

*Raimundo Sala es vicepresidente senior Ecommerce Europe y director general de UniversalPay España