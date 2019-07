Amazon cumple 25 años. Todo lo que hay que saber del comercio electrónico

¿QUÉ ES EL COMERCIO ELECTRÓNICO?

PRIMERAS OPERACIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO

La primera venta “online” entre dos empresas (B2B, “Business to Business”) se produjo en 1981, cuando la operadora de viajes Thompson Holidays conectó a sus agencias para que pudiesen conocer de manera instantánea qué itinerarios había disponibles en cada momento y así poder ofrecérselos a sus clientes. La primera operación de comercio electrónico entre una empresa y un particular (B2C, “Business to Consumer”) se realizó en Reino Unido en 1984, cuando Jane Snowball, una mujer de 72 años, compró huevos, margarina y cereales a través de un novedoso sistema de la televisión británica llamado Videotex.