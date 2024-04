El área de construcción de FCC consolida su liderazgo internacional

FCC y, en concreto su área de construcción, continúa siendo una de las empresas con mejor valoración y reputación a nivel global. Prueba de ello son los más de 23 premios nacionales e internacionales recibidos en el último año y la obtención de numerosos contratos en diferentes proyectos alrededor del globo. FCC construcción cerró el año 2023 con un aumento del 43,5% en sus ingresos respecto al año 2022. Estas cifras se traducen en unos ingresos totales de 2.823,1 millones de euros.

Estados Unidos y Canadá

Los proyectos más importantes del área de construcción de FCC en Estados Unidos y Canadá están centrados en la mejora de la movilidad en torno a Toronto, sobre todo con el Pape Tunnel and Underground Stations de la Ontario Line, la nueva línea de movilidad urbana que atravesará la ciudad de Toronto. La nueva línea proporcionará más de 40 conexiones con otros servicios de metro, autobús, tranvía, tren ligero y ferrocarril regional.

También en Canadá, la empresa ha sido seleccionada para el proyecto Scarborough Subway Extension Stations, Rail and Systems, con el que se amplía el actual metro TTC Line 2 (Bloor-Danforth) en Toronto aproximadamente a 7,8 kilómetros de la estación Kennedy existente. FCC construcción también ha ganado el contrato para desarrollar el proyecto GO Rail Expansion - On-Corridor Works en Ontario, por el que se quiere diseñar, construir, operar y mantener el proyecto GO Rail Expansion - On-Corridor Works en el Gran Área de Toronto (GTA).

Latinoamérica

En Latinoamérica, FCC construcción avanza en el proyecto en Chile que actualmente tiene en ejecución, la construcción del Puente Industrial de Concepción, una estructura que se presenta como la solución de movilidad para la ciudad de Concepción y su conexión con las distintas ciudades, y que se encuentra actualmente al 65% de su ejecución.

Asimismo, se han terminado los proyectos en la región del Parque Mapocho río (Chile), uno de los tramos del primer metro subterráneo de Lima (Perú) o la excavación del túnel más largo y profundo de Latinoamérica, el túnel Guillermo Gaviria (Colombia). Esta infraestructura, la más importante de la región que conectará Medellín y Urabá en menos de cuatro horas y media, transformará la ruta hacia el mar de Antioquia y cambiará el transporte y logística desde el centro y el suroccidente del país.

Europa y Reino Unido

Uno de los grandes mercados donde opera el área de construcción de FCC es el de Europa y Reino Unido. En Holanda, por ejemplo, FCC será la empresa encargada de la construcción del moderno reactor Pallas, un complejo proyecto gracias al cual muchos pacientes que tienen cáncer y enfermedades cardiovasculares podrán ser tratados y diagnosticados.

También en Holanda se encuentra el Proyecto-A9, que consiste en la remodelación de un tramo de 11,4 km de la Autopista A9 entre Badhoevedorp y Holendrecht y donde FCC tiene una participación importante.

Noruega es el país donde, en el año 2021, se cerró el mayor contrato en infraestructura viaria de la historia del país, el Sotra Connection, consistente en la financiación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de una carretera de cuatro carriles de 9,4 kilómetros, localizado en el condado noruego de Vestland. El proyecto tiene como objetivo mejorar los desplazamientos entre Bergen y la isla de Sotra en la costa oeste. El diseño y la construcción del proyecto será ejecutado por Webuild y FCC Construcción junto con SK ecoplant.

En Bruselas, el área de construcción de FCC ha firmado el contrato para el diseño, construcción, financiación, operación, mantenimiento y concesión, por 25 años, de un nuevo complejo penitenciario en el municipio de Haren. El Este de Europa también es un territorio de crecimiento para FCC. En concreto Rumanía, donde la compañía sigue creciendo con dos nuevos contratos ferroviarios. Ambos proyectos suman un importe de más de 800 millones de euros y 42 meses de ejecución, incluyendo seis meses de diseño.

En Reino Unido, FCC ha finalizado el cierre financiero del proyecto de ampliación de la autovía A465 secciones 5 y 6, en Gales, y ha comenzado a desarrollar los primeros pasos para la construcción del proyecto del Túnel de desvío de Stonehenge A303.

FCC también está presente en otros lugares del globo, como en Arabia Saudí, donde el área de construcción del Grupo FCC ha ganado uno de los contratos de construcción de los túneles dentro del proyecto saudí NEOM. El contrato constituye uno de los proyectos más importantes para el desarrollo de infraestructuras de transporte. Además, se ha adjudicado recientemente la ampliación del metro de Riad a un consorcio liderado por FCC, en el mayor contrato internacional de la historia de la construcción en el que ha participado como adjudicataria una empresa española.

Este panorama hace prever que 2024 será importante, que espera aumentar su presencia internacional en diferentes mercados y consolidarse así como referente y líder en construcción civil en todo el mundo.