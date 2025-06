Banco Sabadell conocerá hoy las ofertas reales sobre su filial británica, TSB

El plazo para presentar ofertas por TSB, la filial británica de Banco Sabadell, finaliza este viernes, 27 de junio, con dos entidades interesadas en su compra: Santander y Barclays, según fuentes financieras. Sabadell planea tener su decisión sobre una posible venta de TSB ya el 24 de julio, si finalmente se produce, lo que implica que el nuevo plan estratégico para el periodo 2025-2027 podría contar con proyecciones sobre el cierre de la operación.

El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, ha evitado dar fechas concretas, pero sí ha asegurado que estarán ya incorporadas las proyecciones si finalmente la venta de la filial británica se cierra. También ha evitado comentar sobre qué hará el banco con el exceso de capital que se genere por la posible venta, pero que igualmente, estará incluido en el plan estratégico.

La semana pasada, y tras informaciones en la prensa, Sabadell confirmó que había recibido manifestaciones de interés no vinculantes por su filial británica. Esto ha irrumpido en mitad de la OPA de BBVA por Sabadell que esta semana acaba conseguir 'luz verde' por parte del Gobierno, aunque con la condición de que ambas entidades se mantengan autónomas jurídicamente, de tal forma que cada banco vele por sus propios intereses.

Esta OPA impone a Sabadell el deber de pasividad que implica que el consejo de administración tiene limitadas sus acciones para impedir el éxito de la operación, salvo si las decisiones son aprobadas por la junta de accionistas, que el consejo debe convocar con 30 días de antelación. Así, el consejo de Sabadell llegará a la presentación de su plan estratégico con una posible decisión, pero que deberá ser sancionada posteriormente por la junta para que tenga efecto si se produce dentro del periodo de aceptación de la OPA.

González-Bueno, sin embargo, ha pedido "no vender la piel del oso antes de tenerlo", es decir, que la posible venta todavía no está decidida y que quizá no se produzca. Ha reiterado que el consejo estudiará si esta operación genera valor para sus accionistas y ha vuelto a desligarla de la OPA de BBVA, como ya hiciera el presidente de Sabadell la semana pasada en un encuentro con accionistas. "Nos da tiempo a todo, se puede hacer todo. Haremos un plan estratégico en función de la decisión que ya se haya tomado, si es incorporando al TSB nuestras proyecciones o si es excluyendo al TSB de nuestras proyecciones. Y también se darán unas guías de los resultados de esa venta", recoge Europa Press, después de indicar también que esta operación no es una "poison pill" en la OPA.

"Pero hay una frase que yo creo que viene muy al caso y es que no conviene vender la piel del oso antes de tener un oso y, por lo tanto, no ha habido decisión, ni la habrá hasta que se produzca, si es que se produce esa transacción, sobre cómo utilizaremos esos fondos y cuando lo sepamos, pues probablemente eso será parte del plan que presentaremos el 24 de julio", ha añadido.

También ha defendido que el desarrollo de TSB desde que lo comprara Sabadell en 2015 ha sido "espectacular" y que en 2024 contribuyó con unos 253 millones a los resultados del Grupo Sabadell. La previsión es que esta contribución se eleve un 15% en 2025. Sin embargo, el CEO de Sabadell cree que el grupo ha llegado ya a un punto en que el que puede seguir mejorando el valor, pero de una forma en términos relativos "menos significativa".

Ha defendido, no obstante, que existen unos vientos de cola que ayudan en TSB, refiriéndose al decalaje en el impacto de los tipos de interés sobre las cuentas de los bancos británicos --conocido como 'caterpillar'-- y que será uno de los factores que los posibles compradores tendrán en cuenta, así como las sinergias que se generen.