Caos en el aeropuerto de Bruselas: 6.000 maletas “perdidas” en una mañana

Miles de viajeros que llegaban o salían del aeropuerto internacional de Bruselas no olvidarán con facilidad la fecha del 3 de agosto de 2019. Más de 6.000 maletas se quedaron en tierra por culpa de una avería ocasionada a primera hora de la mañana en el sistema de equipaje, en una de las jornadas de mayor tráfico aéreo por las vacaciones estivales. Pese a que el problema fue resuelto con celeridad por los técnicos aeroportuarios durante la misma mañana, el caos ocasionado hizo que muchos de los aviones, en particular los de la compañía Brussels Airlines, siguieran despegando a lo largo de la jornada sin todo el equipaje a bordo. En declaraciones a Efe, un portavoz oficial del aeropuerto ha explicado que “las maletas que no han podido ser atendidas durante mañana, junto con las nuevas que han entrado en el sistema por la tarde han llevado a un volumen excepcional de trabajo que ha sido difícil de gestionar a corto plazo”, por lo que algunos vuelos tuvieron que despegar sólo con parte del equipaje o incluso sin ninguna maleta en su bodega. Es la tercera vez desde el inicio del verano que el aeropuerto de Bruselas sufre algún problema técnico, aunque cada vez se ha debido a un motivo distinto. Este fin de semana es uno de los de mayor tráfico en el aeropuerto de Zaventem, con cerca de 83.000 pasajeros este sábado y unos 89.000 el domingo.