El consejo de Dia acepta la opa de Fridman ante la falta de alternativas

Los accionistas de Dia no tienen otra opción que aceptar la opa del magnate ruso Mikhail Fridman, que controla más del 29% del capital. Esa es la recomendación del consejo de administración de la cadena de supermercados por «los elevados riesgos» que implicaría que la oferta no prosperase, pero también porque no tienen otra alternativa. El consejo respalda la operación y ha aprobado por unanimidad el informe sobre la opa presentada por LetterOne, sociedad de Fridman, que fija un precio de 67 céntimos por acción. Los asesores financieros destacan la delicada situación de Dia al encontrarse en quiebra técnica y el riesgo de disolución o concurso si la opa no sale adelante.

Por su parte, los analistas de Rothschild explican que, dada la situación de Dia, la opa «puede representar una oportunidad para los accionistas que buscan liquidez inmediata o que no desean incurrir en el riesgo de un posible escenario de refinanciación, recapitalización o insolvencia».

Ante la intención de LetterOne de renovar el consejo de administración, los consejeros Julián Díaz González, María Luisa Garaña, Richard Golding, Ángela Spindler, Mariano Martín y Antonio Urcelay han avanzado que si la opa sale adelante aceptarán vender su participación en Dia y dimitir. Esto supondría la salida de todos los miembros del consejo, excepto Jaime García-Legaz, quien no tiene títulos en propiedad, y Borja de la Cierva, consejero delegado de la compañía, quien permanecería al frente «a la espera de las decisiones» del nuevo consejo.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio «luz verde» hace unas semanas a la operación. En concreto, en virtud de la opa, que valora a Dia en un total de 417 millones de euros, LetterOne desembolsaría más de 29% millones por el 71% de la cadena de supermercados que todavía no controla. El pasado 20 de marzo la junta de accionistas de Dia respaldó la ampliación de capital de la sociedad de Fridman por 500 millones de euros, pero antes, el inversor ruso exige que su participación en la compañía pase del 29% a, al menos, el 64,5%.