El precio de la vivienda sigue su escalada en mayo

Sin prisa pero sin pausa, el precio de la vivienda en España va recuperando tono mes a mes. En mayo, volvió a encarecerse. En el caso de la usada, lo hizo un 6,4% con respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 1.788 euros por metro cuadrado, según los datos publicados hoy por la web especializada fotocasa. Se trata del nivel más alto desde abril de 2007. Acumula con ello veinte meses de subidas ininterrumpidas con una revalorización en todos los meses que llevamos de 2018 que ha sido de al menos el 5%. La clave del repunte está en la mejora de las condiciones económicas y financieras, según explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de fotocasa. No se trata, no obstante, de un crecimiento homogéneo. Según Toribio, existen todavía zonas de España donde la corrección de los precios no ha terminado. En mayo, los precios subieron en 38 provincias con respecto al mes anterior. En las dos grandes ciudades, lo hicieron en siete distritos de Barcelona y en veinte de Madrid. A pesar de que el tirón de los precios es sinónimo de más actividad, tanto la firma de hipotecas como las compraventas cerradas están en números muy inferiores a los del ciclo anterior, como recuerda Toribio.

La tasadora Tinsa también ha publicado los datos de mayo de su índice, el Imie, que incluye vivienda nueva y usada. Los precios repuntaron el mes pasado un 4,2%, según este indicador. Siguieron haciéndolo con fuerza en las grandes ciudades y capitales de provincia, donde subieron un 6,8%. Tinsa, que elabora su estudio a partir de tasaciones, destaca también el hecho de que la vivienda costera se encareciese un 3% durante el periodo estudiado.

A pesar de las fuertes subidas consignadas por ambos estudios, los precios siguen muy alejados de los máximos que marcaron antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Fotocasa calcula que están un 39,5% por debajo, mientas que Tinsa estima que los están un 36,7%. La tasadora calcula que apenas se han recuperado un 10% con respecto a los mínimos que tocaron en febrero de 2015. En el caso de la costa mediterránea, los precios siguen hundidos un 44% por debajo de sus máximos históricos, mientras que en las grandes ciudades el porcentaje es del 37,3%.