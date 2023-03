El Gobierno pierde el control del IPC en plena guerra entre PSOE y Podemos por el tope a los alimentos

La mayor subida desde 1978 en un mes de febrero. Así cerró la inflación, con un aumento mensual del 1%, su mayor alza desde el pasado mes de junio, cuando subió un 1,9%, y el mayor aumento del índice de precios de consumo (IPC) en un mes de febrero en 45 años. No se tenían referencias de algo parecido desde 1978, en plena crisis del petróleo y con la Transición política de fondo. Ese despegue ha provocado que la tasa de inflación anual haya escalado hasta el 6,1%, lo que supone un aumento de dos décimas en su tasa anual, ya que en el mes de enero esta variación fue del 5,9%.

Según el indicador adelantado por el INE, la razón principal de este incremento se debe al nuevo impulso de los precios de la electricidad, que volvieron a subir frente al descenso registrado en febrero de 2022, y a que los alimentos aumentaron más que en febrero del año pasado pese a la bajada del IVA de la cesta básica. Con esta subida registrada, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual y se sitúa en su valor más alto desde el pasado mes de noviembre, cuando el IPC alcanzó el 6,8%. El organismo estadístico destaca que esta subida se ha producido pese a la bajada de los precios de los carburantes y del transporte de pasajeros, en este último caso como resultado de los bonos gratuitos al transporte puestos en marcha por el Gobierno y complementados por las comunidades autónomas.

También se ha elevado dos décimas la tasa anual de la inflación subyacente, que no tiene freno y se eleva ya hasta el 7,7 %, situándose 1,6 puntos por encima del IPC general y en sus valores más altos en más de 40 años. En cuanto a la tasa armonizada, el IPCA, se situó en febrero en el 6,1%, también dos décimas más que en el mes anterior.

Pero el Gobierno no parece preocupado. Al menos la parte socialista. El presidente, Pedro Sánchez, solo contempla «un ligero alza, pero luego habrá una bajada a lo largo de los próximos meses. Es una subida coyuntural». Algo que no comparte su socio en el Ejecutivo, Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a sacar a la palestra el tope al precio de algunos alimentos «porque la inflación continúa golpeando a los hogares más vulnerables». Desde el Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Ione Belarra, también urgió ayer al PSOE a que «recapacite y se avenga, con urgencia, a topar la cesta básica de la compra o a bonificar su coste en un 14%». En caso de no adoptar medidas adicionales, la inflación podría instalarse en torno al 6%, «frenando así la tendencia descendente de los últimos meses», incidieron las mismas fuentes.

Pero el presidente del Gobierno cree que «lo importante» es que los ciudadanos sepan que desde el Gobierno «se está monitorizando la evolución de estos precios para garantizar que el impacto de la guerra y sus consecuencias económicas y sociales sean los menores posibles».

Desde la oposición nadie se lo cree y diferentes partidos, encabezados por el PP, reclamaron a Sánchez que «busque soluciones». La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, señaló que la cuesta de enero es ya «la cuesta de febrero» y que irá a más.