La UE investiga a Renfe por posible abuso de posición dominante en la venta de billetes online

La Comisión Europea ha abierto este viernes una investigación contra Renfe. Bruselas sospecha que la empresa pública ha abusado de su posición de dominio en el mercado, al no haber puesto a disposición de sus competidores todos los datos necesarios para la adquisición de billetes online.

Renfe vende sus pasajes de viaje tanto en taquilla como on line. Esto último puede realizarse a través de su página web o aplicaciones y, de forma indirecta, a través de plataformas de venta de billetes de terceros. Precisamente, Bruselas tiene indicios de que estas empresas independientes que prestan sus servicios tanto a usuarios como a agencias de viaje no han podido competir en igualdad de condiciones, ya que Renfe no les ha otorgado información completa sobre tipos de pasajes, descuentos y datos en tiempo real tanto antes del trayecto como durante y después.

Aunque la apertura de una investigación no prejuzga el resultado, en caso de que estas acusaciones se demostrasen ciertas, no sólo supondría un perjuicio para estas empresas sino también para los propios consumidores. A través de estas plataformas independientes de Renfe, los viajeros pueden acceder a motores de búsqueda online que sirven para comparar reservas y servicios de pago. Esto supone un infracción de la normativa europea que, si bien no prohíbe que haya operadores con posición de dominio en el mercado, sí penaliza que las empresas abusen de esta condición y menoscaben la libre competencia dentro del mercado único.

La Comisión Europea no da plazos sobre cuánto tiempo le costará llegar a conclusiones tras la apertura de esta investigación, que podría dilatarse meses o incluso años, pero asegura que la llevará a cabo de manera prioritaria. Junto con el anuncio de este viernes, el Ejecutivo comunitario ha adoptado un análisis preliminar en el que aparecen negro sobre blanco estas sospechas. Ahora corresponde a Renfe responder a estos requerimientos y comprometerse a realizar cambios en su sistema de datos en tiempo real, si acaba admitiendo que ha restringido información a sus competidores. En caso de que la respuesta de la empresa satisfaga a la Comisión Europea, estos compromisos se convertirán en vinculantes jurídicamente.