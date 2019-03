IRPF de matenidad: Si no lo has reclamado, aún estás a tiempo

El plazo para solicitar la rectificación no puede superar los cuatro años desde el día en que finalizó el plazo de presentación de la declaración correspondiente.

Sin embrago, si eres de los que aún no la has pedido, hazlo. Aún estás a tiempo si sigues estos pasos establecidos por la Agencia Tributaria . Se puede presentar en cualquier oficina de hacienda presentando este formulario o por internet a través de este enlace.

Aunque la norma de IRPF habla de prestaciones de maternidad, no solo pueden pedir la devolución las madres, sino también los padres que la hayan percibido, porque cuando el padre disfruta del periodo cedido por la madre, la prestación que él percibe sigue siendo de maternidad. Para facilitar el proceso la Agencia Tributaria elaboró un formulario para solicitar la devolución.

¿La has solicitado pero aún no te la han devuelto?

Pero si eres de los que todavía no te han devuelto, pese a presentar la solicitud en 2018, Hacienda asegura que no hay prioridades en función del importe, es decir, no se tramitan antes las de menor importe. El orden depende de que sean devoluciones que “se puedan realizar por sistemas informáticos".

Si eres de los que aún sigues a la espera de ver el importe de la devolución en tu cuenta corriente, la Agencia Tributaria ofrece en su página web una herramienta para consultar el estado de la tramitación de la devolución.