Cientos de ciudadanos chinos residentes en España se han manifestado hoy frente a la sede de la Fundación BBVA en Madrid para reclamar el desbloqueo urgente de sus cuentas bancarias, inmovilizadas por no haber aportado la documentación exigida por la ley de prevención del blanqueo de capitales. Paco Qian, presidente de Vision Spain China y principal portavoz de la protesta, ha afirmado que existe una discriminación del banco hacia los clientes asiáticos, puesto que si los documentos los aporta «un extranjero que no es chino, (las cuentas) se desbloquean al día siguiente». Qian ha lamentado la desidia del BBVA, que habría tenido congeladas dichas cuentas durante un largo periodo de tiempo y sólo habría desenquistado la situación tras la manifestación de hoy. Bajo su punto de vista, el conflicto tendría un trasfondo racista, puesto que a algunos ciudadanos procedentes del gigante asiático se les habría dicho que el servicio no estaba disponible «a los chinos». El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes chinos en nuestro país, Yingwei Chen, ha exigido que se desbloqueen las cuentas «en 48 horas» a todos los ciudadanos chinos y que tengan «los mismos derechos que cualquier español» en su relación con los bancos.

El incidente con las cuentas tendría su origen en el año nuevo chino, celebrado el pasado 5 de febrero. Ese día se produjo un bloqueo masivo de cuentas que creó «un gran malestar en la comunidad china», según ha comentado el director de la emisora de radio China FM, Dawei Ding. Los tres portavoces han coincidido en señalar que hay unos 4.000 ciudadanos de origen asiático afectados por el bloqueo. Gente «corriente» que va desde los estudiantes que dependen del dinero de sus familias hasta jubilados que no pueden cobrar su pensión, pasando por gente que depende de dicha cuenta para pagar la factura del agua o de la luz.

En respuesta a estas acusaciones, José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de la Banca (AEB), ha recordado que la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales es un proceso normal que pide a las entidades financieras la imposición de una serie de requisitos para «todos sus clientes» con «independencia de su nacionalidad». Los usuarios del servicio deben otorgar a su banco los documentos pertinentes para que, acto seguido, la compañía proceda a la tramitación, lo que lleva consigo una obligada demora para la comprobación de la información facilitada.

Álvaro Calleja, representante de BBVA, lamentó «profundamente» los perjuicios ocasionados al colectivo. Acto seguido, ha recalcado que dicha situación también afecta al banco, que tiene en marcha «todas las medidas necesarias» para la resolución del conflicto. Sin embargo, ha defendido que el bloqueo de las cuentas no es una decisión propia, sino una obligación legal penada con graves sanciones económicas, por lo que BBVA cumple «con lo dispuesto en la normativa» respectiva al blanqueo de capitales.