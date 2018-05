La nueva y más estricta ITV ya está en vigor

Si tiene pendiente pasar la inspección técnica de su vehículo (ITV), sepa que, a partir de hoy, su coche será sometido a pruebas más exhaustivas para aprobarla. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de octubre un real decreto para flexibilizar algunos aspectos de la normativa y adaptarla a la legislación europea cuyas novedades han entrado oficialmente en vigor hoy. Entre los aspectos novedosos, destacan el chequeo del sistema de diagnóstico electrónico del vehículo o la eliminación del “aprobado con defectos leves”.

- Diagnóstico a bordo. Las estaciones de ITV accederán a partir de ahora a los dispositivos de lectura del sistema de chequeo a bordo de los coches posteriores a 2016. Con ello, se podrá conocer el estado de sistemas que dependen de la electrónica del vehículo como el ESP -control de estabilidad-, el ABS, airbags, pretensores, señalización o kilometraje. En una segunda fase, el objetivo es controlar también dispositivos como el control de velocidad o la visión nocturna.

- Emisiones. La diagnosis electrónica permitirá un control más exhaustivo de las emisiones, que seguirán también siendo controladas mediante el tubo de escape por sonda. De cara al futuro, se está trabajando en el endurecimiento del control de los óxidos de nitrógeno (NOX). El objetivo es no sólo controlar fraudes sino también contribuir al cuidado del medio ambiente. El personal deberá tener una formación mínima de técnico superior de automoción. En algunos casos, se aceptará la formación a distancia.

- Calificación. Con la nueva normativa, desaparecen los resultados “favorables con defectos leves”. De esta forma, o el vehículo está en perfectas condiciones, o tendrá que volver a presentarse a la inspección en el plazo máximo de un mes.

- Suspenso y repetición. En caso de que el vehículo no pase la inspección, el conductor afectado podrá repetir la prueba en un centro diferente al que hizo la primera respetando el plazo máximo de un mes. Los expertos aconsejan, de todos modos, repetir la prueba en la misma estación ya que el usuario “no deberá pagar de nuevo” al aplicar la gratuidad en las segundas revisiones la mayoría de ITV. No obstante, algunos creen que muchos de los que suspendan preferirán buscar otro centro, aunque tengan que pagar, con la esperanza de que sea más laxo en sus criterios. Un planteamiento que, según los expertos, no tiene mucho sentido pues todos deben atenerse a los mismos parámetros de evaluación.

- Precios. No está claro todavía cómo afectarán los nuevos requisitos al coste de las inspecciones, pero los expertos creen que las encarecerá. Argumentan que las estaciones tendrán que invertir más en la formación del personal y en los equipos. Además, los tiempos de cada revisión se alargarán debido a su mayor exhaustividad.

- Fecha de inspección. Se podrá llevar el coche a la revisión hasta un mes antes de la fecha de vencimiento de la misma sin que por ello se modifique la fecha prevista para la siguiente si el vehículo la pasa por adelantado.

- Coches de alquiler. Pasarán de tener que hacer la ITV cada dos años a cuatro años. El motivo es que el parque de este tipo de automóviles es relativamente nuevo y han dado muy pocos problemas en las revisiones en los últimos años.

- Vehículos comprados en el extranjero. Dependiendo de la comunidad en la que se resida, el propietario tal vez no tenga que pasar la ITV. Sólo tendrá que tramitar la parte documental del proceso para acreditar la pertenencia del vehículo si el país de origen del coche tiene una normativa mínima.