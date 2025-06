“El pendón estrellado tremola feliz”: la versión en español del himno de EEUU se hace viral como canción protesta

El público del estadio de los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la liga de béisbol de Estados Unidos, se puso en pie para escuchar, con el respeto acostumbrado, el himno del país. Mano en el pecho y silencio absoluto.

La cantante encargada de interpretarlo se acerca al micrófono situado en el terreno de juego y comienza a sonar la letra: “Mirad, podéis ver, al sutil clarear, lo que erguido se alzó cuando el sol clareaba…”. Ante la sorpresa de los espectadores, el himno de Estados Unidos estaba sonando… en español. Y, como era de esperar, se hizo viral en las redes sociales.

La responsable de esta “osadía” fue la cantante e influencer de origen domincano Vanessa Hernández, conocida con el nombre artístico de Nezza, y su gesto fue una muestra de protesta contra la política de redadas masivas contra inmigrantes emprendida por el presidente de EEUU, Donald Trump, y que ha levantado numerosas críticas y causado movilizaciones en gran parte del país.

El himno de Estados Unidos, 'The Star-Spangled Banner', es conocido en su versión en español como 'El Pendón Estrellado', y su versión traducida es la mejor forma que tiene la comunidad latina de Estados Unidos de reivindicar que se siente tan estadodounidense como el resto sin renunciar a sus raíces.

Nezza interpretó la versión oficial en español del himno ante más de 55.000 aficionados en los momentos previos al partido este sábado entre los Dodgers y los Gigants de San Francisco, a pesar de que no estaba programada hacer esta interpretación.

En un video de TikTok puesto después de su interpretación, la cantante explicó que los Dodgers no le dieron permiso para que ella interpretara la versión en español: "Miren cómo los Dodgers me dicen que no puedo cantar la bandera estadounidense en español que Roosevelt literalmente encargó”.

Hernández se declaró sorprendida por la negativa del equipo, especialmente por las redadas migratorias que azotan a la ciudad de Los Ángeles, que han detonado manifestaciones masivas.

La influencer también subrayó que una gran mayoría de los seguidores de los Dodgers son hispanos.

“He cantado el himno nacional muchas veces en mi vida, pero hoy no pude. Lo siento... No podía creerlo cuando entró y me dijo 'no', pero sentí que tenía que hacerlo, por mi gente”, justificó la influenciadora en el video que acumula más de 10 millones de vistas, informa Efe.

Los Dodgers no emitieron un comentario público sobre la situación, pero un funcionario del equipo dijo que no hubo consecuencias por parte del club con respecto a la actuación y que Hernández sería bienvenida nuevamente en el estadio en el futuro, según información citada por Los Angeles Times.

El video de la influencer hispana, que portaba una camiseta de la República Dominicana en el momento de la interpretación, ha impulsado otras publicaciones de coros y niños cantando ‘El Pendón Estrellado’.

No obstante, Hernández también ha sido criticada, especialmente entre conservadores que recordaron en las redes sociales que el presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva estableciendo el inglés como idioma oficial de EE.UU.

Escrita por Clotilde Arias, una compositora peruana que trabajaba en Nueva York, la adaptación al español del himno nacional estadounidense fue ordenada en 1934 por el entonces presidente Franklin D. Roosevelt, como parte de la política conocida como Good Neighbor (buen vecino) para estrechar lazos con América Latina.

Esta es la letra completa del himno de Estados Unidos en español:

I

¡Mirad!, ¿Podéis ver al sutil clarear

lo que erguido se alzó cuando el Sol se ocultaba?

¡Y sus franjas y estrellas en el rudo luchar,

sobre recio baluarte gallardo ondulaba!

Y la bomba al lanzar su rojiza explosión,

en la noche dio a ver que allí estaba el pendón.

¿El Pendón Estrellado tremola feliz

en la tierra del valor, en libre país?

II

En la costa, velado en brumosa extensión,

Donde hueste enemiga en silencio reposa,

¿Qué es aquello que ondula sobre alzado peñón,

que la brisa al jugar va a mecer caprichosa?

Ora irradia a la luz del temprano alborear,

ora en gloria en las aguas se ve reflejar:

¡El Pendón Estrellado tremola feliz

en la tierra del valor, en libre país!

III

Sea así: ¡que por siempre luche el hombre de honor,

Defendiendo su hogar del furor de la guerra!

En victoria y en paz del Supremo en lo or,

alce al cielo su voz bendiciendo esta tierra.

Y jurando del bien y justicia ir en pos,

nuestro lema hoy sea: "Confiamos en Dios".

¡Y el Pendón Estrellado tremola feliz

en la tierra del valor, en libre país!