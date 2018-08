Lidl desembarca en la venta online

De entre las pocas cadenas de distribución más importantes que faltaban en el negocio del comercio online, la cadena alemana Lidl era tal vez la más destacada. Hasta hoy. La compañía ha anunciado esta mañana que ha comenzado a testear su tienda online para la venta de productos de bazar. A partir de ahora, sus marcas propias exclusivas de moda, hogar, ocio, etc.

Silvercrest, Esmara, Crivit, Parkside, Florabest, podrán adquirirse también vía online, según ha anunciado en un comunicado. Por el momento, el servicio sólo contempla entregas en la Comunidad de Madrid, con la previsión de extenderlo a toda la Península una vez finalice la fase de pruebas.

Para esta prueba piloto, Lidl ha puesto en marcha una nueva web (lidlonline.es), a través de la cual los usuarios podrán adquirir los productos exclusivos de moda, hogar, ocio, etc. que la empresa ya pone a la venta de forma semanal en sus tiendas físicas y que forman parte de su surtido variable: colecciones de moda Esmara, ropa de deporte Crivit, menaje y pequeños electrodomésticos de cocina Silvercrest, herramientas y accesorios para el bricolaje o la jardinería (Parkside, Florabest), etc. A través de este nuevo canal online, los usuarios encontrarán el mismo surtido de artículos que se distribuye semanalmente a través de las tiendas físicas y, aunque se podrán adquirir unos días antes de que estos estén disponibles en los establecimientos de la cadena, el suministro a domicilio no se realizará hasta que el producto esté en tienda, en la fecha de promoción prevista. De este modo, el usuario de lidlonline.es se beneficiará de los mismos precios de venta, ofertas y promociones. El coste del servicio será de 3,99 euros por envío, con independencia del volumen y el número de artículos del mismo.

Como está haciendo Mercadona con su nuevo servicio online, en prueba en estos momentos en Valencia, Lidl gestionará los pedidos online a través de un almacén externo ubicado en Seseña (Toledo), desde el que se coordinará todo el proceso logístico. En este sentido, Lidl contará con la colaboración de SEUR en materia logística y de transporte. Los pedidos realizados en la tienda virtual se gestionarán exclusivamente a través de la plataforma online (lidlonline.es); no será posible recogerlos ni tampoco devolverlos en las tiendas físicas que Lidl tiene en España, según ha explicado la compañía.

Tras este periodo de test en la Comunidad de Madrid y en función de sus resultados, Lidl decidirá cómo y cuándo seguir desarrollando el servicio a otras zonas del país. Con el lanzamiento de este piloto, España se convierte en el quinto país europeo en el que Lidl lanza un servicio de e-commerce para productos de bazar, tras Alemania, Holanda, Bélgica y República Checa.