El Real Madrid aterriza con corners híbridos de restauración y merchandising en los aeropuertos

El Real Madrid continúa ampliando sus líneas de negocio para incrementar sus ingresos. El club blanco se ha aliado con Avolta, la antigua Aldeasa, para abrir en los aeropuertos de España espacios híbridos de restauración y productos de merchandising, según ha informado en una nota Avolta.

Los dos primeros espacios ya están operativos en las terminales T1 y T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La forma de la barra de The Corner by Real Madrid está inspirada en la silueta del recientemente renovado estadio Santiago Bernabéu, pieza central del espacio de 100 metros cuadrados.

En el área adyacente a The Corner by Real Madrid, se pueden adquirir una selección de los productos oficiales más buscados del club. El concepto híbrido The Corner by Real Madrid se complementa con un mayor surtido de productos deportivos, equipamiento y regalos del club en once de las principales tiendas duty-free en el territorio nacional, según ha añadido Avolta.

Ángeles Montesdeoca, consejera delegada de Avolta en España, ha destacado que "The Corner by Real Madrid es la punta de lanza de un proyecto único entre Avolta y el club. Con este concepto, Avolta da alas a nuestra estrategia de combinar el comercio minorista con una oferta de restauración de muy alta calidad para los viajeros en tiendas libres de impuestos, creando espacios con un fuerte arraigo local que sorprenden a los clientes”.

En 2023, la filial de Avolta en España –la antigua Aldeasa– consiguió el 100% de los lotes a los que se postuló en el concurso. Así, durante los próximos doce años, la empresa gestionará las tiendas libres de impuestos de los 21 aeropuertos de Andalucía-Mediterráneo, Baleares, Canarias, Cataluña y Madrid. La idea de Avolta y el Real Madrid es ir abriendo de forma paulatina más corners del club en todos los aeropuertos en los que está presente Avolta.