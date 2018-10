Según la versión de la aerolínea, la tripulación del vuelo no estaba presente en el momento en el que la mujer fue objeto de los comentarios racistas. Cuando llegaron, los empleados de la aerolínea “creían que estaban tratando con una mera discusión entre dos pasajeros y, siguiendo los procedimientos de la compañía, les separaron ofreciéndoles un asiento alternativo”, algo con lo que ambos se mostraron a favor. Hasta que no aterrizaron en Londres, el pasajero que grabó el incidente no le enseñó el vídeo a la tripulación, según su versión. No obstante, la aerolínea no tuvo noticia del mismo hasta la tarde del día siguiente, sábado 20, “cuando ganó difusión mediática”. A las nueve de la mañana del domingo 21, Ryanair entregó el vídeo a la Policía de Essex en el aeropuerto de Stansted, prosigue la aerolínea, lo que, en su opinión, desmonta las acusaciones de que no actuó “rápidamente” y “apropiadamente” tras el altercado. La compañía irlandesa también ha desmentido que no se haya interesado por la pasajero objeto de la agresión verbal. Asegura que le mandó tanto una carta como un email “disculpándose sinceramente por lo que ocurrió a bordo del avión e informándole de que el incidente había sido comunicado a la Policía de Essex”.