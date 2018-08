Toys “R” Us seguirá abierta en España y Portugal

Geoffrey, la jirafa convertida en icónica mascota de Toys “R” Us, seguirá recibiendo a los niños y no tan niños en las tiendas del grupo juguetero en España y Portugal. Tras el cierre del negocio en su país de origen, EE UU, y en países como Reino Unido, la compañía continuará con su actividad en la Península Ibérica e iniciará un ambicioso proyecto de desarrollo en el territorio tras la adquisición de su negocio por parte de una sociedad inversora, Green Swan SGPS, que se ha hecho con el 60% de la empresa, y el actual equipo gestor, que ha adquirido el 40% restante. Según ha informado la compañía en un comunicado, este proceso “garantiza la continuidad del negocio Toys “R” Us en España y en Portugal, así como el mantenimiento de todas las tiendas y el mantenimiento de los puestos de trabajo”. La compañía, además, inaugurará en septiembre una nueva tienda en Madrid, en el centro comercial Isla Azul, lo que, asegura, “da muestra de la viabilidad del negocio”. “La combinación de la visión positiva del equipo actual y la sólida inversión y ambición de los nuevos propietarios, tiene como resultado un ambicioso plan de negocio a largo plazo para el desarrollo del negocio Toys “R” Us en España y en Portugal”, añade la nota.

En las próximas semanas, los nuevos propietarios de Toys “R” Us definirán los nuevos objetivos de la compañía, que actualmente cuenta con 51 tiendas en España y 10 en Portugal, así como las tiendas online, y 1.300 empleados. Su objetivo es “garantizar el futuro de la marca emblemática, que mantendrá su filosofía de ofrecer experiencias únicas en sus tiendas, tanto físicas como en sus tiendas online, que mantendrán su actividad con total normalidad”, según ha asegurado la empresa.

En paralelo al proceso iniciado para buscar inversores, el juzgado de lo Mercantil 7 de Madrid declaró en abril en concurso voluntario de acreedores a Toys “R” Us Iberia Real Estates, sociedad de Toys “R” Us Iberia tenedora de una parte de los inmuebles del grupo juguetero en España y Portugal con un “agujero” patrimonial de unos 630 millones de euros. A finales de marzo, la compañía solicitó acogerse voluntariamente a concurso de acreedores para proteger los 26 inmuebles que posee. Días antes, el grupo juguetero había anunciado la liquidación de su negocio en Estados Unidos y su entrada en quiebra en Reino Unido acuciado por su elevado endeudamiento. Según informó entonces Toys “R” Us Iberia, de no presentar dicho concurso, la sociedad tendría que responder por una deuda internacional de más de 770 millones de euros.