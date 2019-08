Trabajo revisa el cálculo de algunas pensiones

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya ha comenzado a aplicar una nueva forma de cálculo en las solicitudes de pensiones por trabajo a tiempo parcial y ha anunciado que revisará 8.500 casos, de los que alrededor de 2.200 pueden incrementarse hasta un 4%. Se han incorporado las indicaciones del Tribunal Constitucional que, a principios de julio, declaró nula la norma para calcular la pensión de jubilación en el trabajo a tiempo parcial al considerarla discriminatoria, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Trabajo.

El BOE del 12 de agosto publicó el fallo dictado el pasado mes de julio, por el que el Constitucional declaraba inconstitucional y nula la forma de cómputo de los períodos de cotización a tiempo parcial a efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación, cuya fórmula está en vigor desde 1998.

El Tribunal Constitucional considera injustificada la doble penalización que supone la actual fórmula de cálculo en el derecho a la jubilación de quienes han trabajado a tiempo parcial. Según recoge el texto, se penaliza la forma de computar los períodos trabajados parcialmente, cuando ya las bases de cotización que se toman para calcular la pensión son inferiores a las que corresponden a tiempo completo, puesto que se corresponden a los salarios a tiempo parcial. Además, el Tribunal considera que se produce una discriminación indirecta por sexo, dado que el empleo a tiempo parcial lo desempeñan mayoritariamente las mujeres.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social estima que las 6.300 pensiones cuya cuantía no se modificará quedarán igual por diferentes razones. Cerca de 3.500 no tendrán incremento por haber alcanzado inicialmente el 100%; aproximandamente 800 no tendrán incremento porque la parcialidad de la jornada era del 67% o superior y en estos casos, la aplicación del coeficiente del 1,5 convierte la jornada a tiempo parcial en tiempo completo. Finalmente, cerca de 2.000 perciben un complemento a mínimos, que será absorbido por la subida.