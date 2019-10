¿Cómo está ayudando la Cámara a las empresas españolas?

– En 2018, 8.000 empresas participaron en programas de apoyo a la internacionalización y digitalización; 65.000, en otro tipo de acciones, 25.000 jóvenes se beneficiaron de programas de empleo y potenciamos los programas destinados a la mujer. Tenemos una actividad con gran capilaridad regional y local, y un presupuesto de 650 millones de euros.

– ¿El comercio es cosa de hombres?

– El comercio es de la sociedad y de las empresas. Y una parte muy importante de las nuevas iniciativas, la innovación y la transformación está llegando, precisamente, de la mano de la mujer.

– Esta semana en Castilla y León, se ha constituido el Consejo de Cámaras, con 27 hombres y ni una sola mujer. El nuevo presidente ha anunciado que promoverá «una comisión para aprovechar el talento femenino». ¿No le parece una broma?

– No tengo ninguna duda sobre la máxima profesionalidad y calidad de los miembros de este consejo o de cualquier otro organismo que se conforme en España en cualquier ámbito. Las cámaras, en concreto, en Castilla y León y en toda España, desarrollan un trabajo impecable y son vitales en el tejido empresarial como tractor económico y social. Pero es indudable que hace falta trabajar de una manera intensa en la sensibilización y educación en el marco de la igualdad. Claramente, el talento de la mujer no ocupa el lugar que le corresponde, en mi opinión, porque hay mucho talento y liderazgo escondidos.

– ¿Por qué?

– Las mujeres nos centramos en cumplir objetivos y conseguir resultados; no nos parece importante visibilizarnos, pero lo es. Ya hay mujeres directivas en grandes empresas, corporaciones, instituciones y pymes ejerciendo un liderazgo de excelencia y a la mayoría no se las conoce. Es un liderazgo que no se ve, pero que está y que tenemos que desvelar. Nuestra falta de reivindicación se traduce en que las fotos no reflejan la realidad del impresionante talento femenino que hay. Por eso son importantes estas entrevistas y otras iniciativas de visibilidad.

– ¿Cómo avanzamos si solo salen ellos en la foto?

– Hay que dar ese salto cualitativo en el liderazgo. La mujer juega hoy un papel primordial en el comercio, como está poniendo de relieve la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y, fíjate, en toda mi carrera financiera y política (fui diputada de 2002 a 2004 y de 2008 a 2015), nunca fui partidaria de las cuotas, pero ahora reconozco que ayudan. Hay que incentivar políticas que pongan en valor el talento y el liderazgo de la mujer.

– ¿Las mujeres son buenas negociando?

– No es que seamos buenas, es que somos muy buenas. Negociar es hacer cesiones y éstas se hacen por lograr un objetivo común con retorno de valor para ambas partes. Sabemos hasta dónde podemos llegar, y al tiempo tenemos como máxima que nada deje de hacerse por no haber negociado.

– Pues son dos hombres los que «negocian» a su manera en este momento generando tensiones que alteran el espacio comercial mundial. ¿Hacia dónde nos están llevando Donald Trump y Xi Jinping?

– Sobre el comercio internacional se ciernen en nuestros días varias amenazas: el Brexit, la vuelta al proteccionismo y la guerra comercial EE UU-China, entre otras, pero también son oportunidades. Sin ser bueno en términos de crecimiento, nos da la oportunidad de abanderar el multilateralismo y el libre comercio, que van mucho más allá del ámbito comercial, porque hablamos del mejor modelo que existe para impulsar el avance de la economía, la sociedad y el empleo. Europa, y España, tienen hoy una gran oportunidad para liderar el multilateralismo a nivel mundial.