Los españoles están de acuerdo con su Rey

Tal vez crea el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que han sido sus atrabiliarios ataques a la Monarquía lo que llevó a los españoles a seguir el Mensaje navideño del Rey con un interés excepcional, pero mucho nos tememos que, a tenor de los resultados de la encuesta elaborada por «NC Report» para LA RAZÓN, su aportación al índice de audiencia, de los más altos del reinado, haya sido menor. En efecto, los ciudadanos querían escuchar al Jefe del Estado en el final de este año terrible, de auténtica prueba para todos, en el que la pandemia no sólo no ha calmado las pugnas políticas partidistas, sino que las ha exacerbado.

Querían oír a su Rey en una Nochebuena extraña, con las mesas familiares plagadas de ausencias, algunas, ya definitivas, como anclaje y referencia vital de una normalidad anhelada. Así, el Mensaje llegó a reunir hasta un 73 por ciento de los encuestados, con picos del 80 por ciento entre los mayores de 35 años. De esa mayoría que siguió las palabras de Su Majestad, el 81,6 por ciento declara que le gustó el discurso en términos generales, frente al 10 por ciento que mantiene lo contrario. También son mayoría aplastante, 79,6 por ciento, los que opinan que el Rey trató en términos adecuados la situación sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, y los que consideran que Don Felipe VI estuvo acertado en la alusión que hizo a los problemas que atraviesa su padre, sin que, en este punto, haya grandes diferencias por segmentos de edad. Jóvenes y mayores piensan lo mismo, sin duda, porque nadie desde la buena voluntad desconoce las dolorosas decisiones a nivel personal y familiar que ha tomado nuestro Rey a este respecto. Conviene recalcar que los resultados de este sondeo, el más reciente hasta la fecha de los que se refieren a la Corona, mantiene la misma tendencia al alza de apoyo, cariño y respeto al Jefe del Estado por parte de los españoles que otras encuestas publicadas.

Cabría esperar de nuestra extrema izquierda, hoy en el Gobierno, una reflexión sobre esta realidad, aunque sólo fuera para que dedicará sus esfuerzos en otros campos de la vida pública, como la creación de riqueza y el fortalecimiento de nuestro mercado laboral, mucho más próximos a los intereses generales que la porfía por una república que no parece quitar el sueño a nadie. No será así, desafortunadamente, porque la estrategia divisiva no atiende a los hechos, sino a los objetivos que se pretenden alcanzar. En cualquier caso, no está de más que Unidas Podemos, sus confluencias y sus nacionalismos adheridos, sepan que los españoles, al menos una gran mayoría de ellos, están de acuerdo con su Rey, que es, no lo olvidemos, el Jefe de Estado de una gran democracia.