El submarino: Las taifas de Garamendi

Opinión

En la CEOE no dan crédito a la «contra-propuesta» lanzada por su presidente, Antonio Garamendi, sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Lo de «parcelar» la subida del SMI en función de la territorialidad ha cogido tan de sorpresa a algunos miembros destacados de la patronal que ayer por la tarde muchos no daban crédito. Y no sólo por el patinazo, ya que el Gobierno cerró dicha posibilidad desde el minuto 1, sino porque la propuesta, aseguran, exhala un tufo a federalismo de España asimétrica. O sea, una taifa salarial.