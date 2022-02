El PP consolida el giro político en España

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en Castilla y León y su líder, Alfonso Fernández Mañueco, podrá gobernar la Junta con el apoyo de Vox. Estos son los resultados de las urnas, que no admiten demasiadas interpretaciones. Los electores, por supuesto, han pasado factura a Ciudadanos por el adelanto electoral y a las dos formaciones de izquierda que conforman el Gobierno de la nación, PSOE y Unidas Podemos, han sufrido una derrota sin paliativos. Los socialistas han perdido 7 escaños y la coalición ampliada de la izquierda radical apenas ha salvado los muebles, con un procurador por Valladolid. Se excusará el mal resultado en el surgimiento de agrupaciones de carácter provincial, próximas al centro izquierda, como Soria Ya. Pero, con ser cierto, también lo es que sus votantes han preferido respaldar una nueva marca electoral antes que renovar su apoyo al Partido Socialista. En definitiva, los populares consolidan en Castilla y León el giro político en España, calcando los resultados que las encuestas de ámbito nacional atribuyen al centro derecha y que tuvo su preludio en los comicios celebrados en la Comunidad de Madrid, donde la opción de la izquierda ha pasado a ser residual. Sin duda, desde los diferentes sectores gubernamentales se tratará de infravalorar la victoria de Fernández Mañueco, no sólo por considerarla muy alejada de las expectativas iniciales, sino acentuando el innegable éxito de Vox, que ha pasado de tener un procurador en las Cortes a los 13 actuales. Y, sin embargo, en menos de dos años, los populares no sólo han enjugado la victoria del PSOE de 2019, sino que lo han hecho forzados a convocar el adelanto electoral por las maniobras de su socio de gobierno. Y en unas circunstancias políticas que cualquier analista independiente reputaría como poco favorables para el Gobierno saliente. Sí, pese a que Fernández Mañueco ha tenido que gestionar una de las crisis sanitarias más graves que haya conocido el mundo, obligado a tomar medidas difíciles y siempre impopulares, y pese a que las consecuencias sociales y económicas de la pandemia se han hecho sentir con fuerza, la mayoría de los castellanoleoneses han depositado su confianza en el presidente de la Junta. Se nos dirá que la ganancia ha sido demasiado exigua, sólo dos escaños más sobre los obtenidos en 2019, pero se ha producido en un momento de alta fragmentación política, que, forzosamente, afecta a las formaciones mayoritarias. Pero lo que importa es que el Partido Popular sigue siendo el referente del centro derecha en España y, por lo tanto, la única alternativa real de gobierno en el conjunto de la nación. En este sentido, está muy lejos de nuestra intención rebajar el buen resultado de Vox, pero, con todo, la formación que preside Santiago Abascal se ha quedado 18 escaños por detrás de Fernández Mañueco.