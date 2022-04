El submarino: ¿Vendiendo humo?

De momento, disciplina obliga, toca guardar silencio y poner buena cara, que no están las cosas para abrir heridas. Pero a los conocedores de la situación en el Partido Popular madrileño no se les escapa que el nombramiento de Pedro Rollán como vicesecretario en el nuevo escalafón de Núñez Feijóo no pasa por ser el de la «cuota Ayuso». Y es que Rollán, tal y como recuerdan algunos populares madrileños, nunca ha sido muy de la cuerda de la presidenta de la Comunidad madrileña, sino más bien de la de Pío García Escudero.