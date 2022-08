El submarino: Los 100.000 de Errejón

No está claro si lo consultó con Jorge Moruno o no, pero el tuit de Iñigo Errejón queriendo enmendarle la plana al vicepresidente de la Junta de Castilla y León le salió por la culata. Y no sólo porque con respecto a cobrar sin trabajar todavía flota en el ambiente el asunto de la «beca black» que creó la primera gran crisis de Podemos. Es que el líder de Más País e inspirador de su filial madrileña, y poco más, se levanta 30.000 euros más que el cargo de la Junta castellanoleonesa, y eso sin pasar de diputado raso y escaso, superando los 100.000 euros anuales, según los verificadores.