El submarino: Damnificados de Iglesias

Lo del acto de presentación de Sumar, interpretado simbólicamente como un intercambio de navajazos entre las facciones de la extrema izquierda, sigue dando de sí una semana después. Por ejemplo, que los «yolandistas» no se olvidasen de invitar a toda una lista de nombres damnificados por Iglesias, y no sólo Iñigo Errejón: Ariel Jerez, Jorge Lago, Santiago Alba, Pablo Bustinduy, Miguel Vila... Todos fidelísimos de primera hora de Podemos pasados por la picadora de carne del ex secretario general.