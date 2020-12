Pedro Irastorza, director general de la Universidad Villanueva: “En esta sociedad tan agresiva, nosotros transmitimos valores”

Pedro Irastorza está al frente de la Universidad Villanueva como director general desde enero de 2019 y uno de los desafíos más importantes a los que ha tenido que enfrentarse ha sido, precisamente, el de mantener una enseñanza de calidad en plena pandemia y abordar todo el proceso de “independencia” de la Complutense, a la que Villanueva ha estado vinculada durante cuarenta años. Este ingeniero de Montes con una amplia trayectoria en el ámbito educativo y en destacadas empresas aborda ahora el plan estratégico la universidad que se desarrollará a lo largo de los próximos cinco años.

Hace poco tiempo queVillanueva funciona ya al margen de la Universidad Complutense. ¿Cómo está yendo todo ese proceso de “independencia”?

Muy bien. Teníamos una relación muy buena de más de 40 años. Ahora, de una forma ordenada, vamos cerrando los cursos que iniciamos con ellos y, en el plazo de tres o cuatro años, ya no nos quedarán alumnos con sello Complutense. Cuando estás adscrito a una universidad, los planes de estudio son los suyos y no se pueden hacer modificaciones. Nosotros no teníamos ningún poder sobre las titulaciones y solo podíamos impartir las que nos autorizaban. Lo bueno es que nos hemos ido de casa sin regañar con la Complutense.

¿Esto es lo que les ha llevado a elaborar su propio plan estratégico?

Pasar de centro adscrito a universidad supone hacer una transformación bastante profunda en todos los ámbitos y para nosotros es muy importante evaluar la calidad de la docencia. Esto nos ha permitido poner en marcha un sistema. Es lo que ocurre cuando te vas de casa: tienes que buscarte un piso, una lavandería, dar de alta los suministros...Hemos puesto en marcha también sistemas informáticos, pero tenemos que hacer un montón de deberes a los largo de los 5 años que dura el Plan Estratégico.

¿En qué aspectos han puesto el foco?

En el alumno, lo más importante. A partir de ahí, surge todo lo demás. La importancia del alumno te obliga a tener un programa específico para formarle de manera integral. Y eso va más allá de todas las habilidades, de todos los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos. Al final, se trata de integrar al alumnos en la sociedad, y que sean capaces de hacer grandes cosas. En esa sociedad tan competitiva, tan agresiva, sus profesores les transmiten unos valores a través de las clases. Los alumnos son acogidos a la universidad cuando llegan asignándoles un asesor y se les enseñas qué es la Universidad para que vayan madurando intelectualmente y sean capaces de sacar el máximo partido de ellos mismos. Se trata de un proceso evolutivo que concluye en el cuarto curso en el cual ya, además, hacemos mentoría y les damos una orientación profesional. A través del voluntariado les hacemos saber que su profesión será un servicio.

¿Cuáles son las señas de identidad de la Universidad Villanueva?

Formamos parte de uno de los grupos privados de educación más importantes. Esta institución tiene inspiración cristiana y ese espíritu está detrás del trabajo bien hecho. Queremos que nuestra labor docente e investigadora sea de gran valor. A nuestros alumnos intentamos ofrecerles siempre el mejor claustro de profesores. La formación integral también es muy importante. Además, cuando un alumno llega a Villanueva ya será de Villanueva toda la vida porque, a través de Alumni, les ofrecemos una formación continua durante toda la vida, además de una gama amplia de servicios.

¿Cómo están orientando la investigación?

Esa es otra seña de identidad nuestra. En todas nuestras áreas de conocimiento tenemos personal docente investigador. Nuestra idea es implicarnos en unos proyectos de investigación ligados a los planes de estudio y muy relacionados con las empresas. Queremos una investigación aplicada y muy real que responda a lo que se está demandando.

Nuestros planes de estudio están muy relacionados con las empresas

¿Cuál es su oferta académica y en qué carreras son más fuertes?

Se articula en torno a cuatro áreas. La Jurídico Social, en la que añadiremos el próximo año el título de Relaciones Internacionales. Tenemos Derecho y Negocios, así como los dobles grados. Es un área de una demanda enorme y que tiene un gran impacto en la sociedad. También ofrecemos el Máster para el ejercicio de la abogacía.

La segunda es la de Ciencias de la Salud, en la que, de momento, solo tenemos Psicología, junto a varios postgrados como Psicopedagogía. La tercera área es la de Comunicación, con Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. Y tenemos un título propio como es el Máster de Periodismo Deportivo, impartido por los grandes profesionales de este campo. Y, por último, tenemos la que sería la joya de la corona: Educación.

El origen de Villanueva está en la Escuela de Magisterio de Fomento. Tenemos una tradición larguísima, Esa escuela está abierta completamente a otras instituciones educativas. En este área es donde se nos plantea el mayor desafío porque el confinamiento derivado del Covid-19 ha hecho que se hayan acelerado todos los procesos de transformación digital que ya estaban en marcha. Estamos a la vanguardia de todas las tecnologías aplicadas a la educación.

Supimos salir de de la primera ola y, durante el verano, preparamos todo para que la vuelta fuera mejor aún

¿Cómo se ha resuelto la enseñanza durante el confinamiento y cómo se está haciendo ahora?

Se ha resuelto muy bien. Cuando estalló la crisis del coronavirus nosotros, precisamente, ya teníamos en marcha nuestro programa de Transformación Digital. Por eso no hubo ningún problema y todo el mundo se volcó. En este período, los profesores de colegio y universidad se han revelado como auténticos héroes porque han tenido que redoblar esfuerzos y sacrificar su vida personal para que continuara la educación. Esto es justo reconocerlo. Supimos salir de de la primera ola y, durante el verano, preparamos todo para que la vuelta fuera mejor aún. Hemos empezado con una dotación absoluta de todos los medios digitales en nuestras aulas de forma que podamos impartir la docencia como queramos. Nuestra prioridad es siempre la presencialidad porque creemos que lo más importante son esos cuatro años de contacto y de comunidad universitaria. La enseñanza este curso está transcurriendo en todas las modalidades y en las encuestas que hemos hecho, la satisfacción de los alumnos en estos momentos es muy alta.

Recientemente se ha presentado un informe de la Fundación CYD que señala que la demanda en las universidades privadas estaba aumentando, mientras se vaciaban las aulas de las públicas. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto?

No pienso que sea así. No creo que se están llenando las privadas y vaciándose las públicas. Está abriéndose un nuevo mercado internacional en España. Y, concretamente, en Madrid es muy importante. Lo que hay que pensar también es que, por encima de todo, está la libertad y hay que tener libertad de empresa, libertad de cátedra y libertad de elección. Yo no creo en los dirigismos estatalistas ni en las imposiciones.