El 7% de los niños sufre un trastorno del lenguaje que conduce al aislamiento

El próximo sábado 27 de febrero expertos en Lenguaje, profesionales de la educación, psicología, logopedia… descubrirán concepciones, experiencias y recursos para profundizar en los distintos tipos de lenguajes como herramientas para el aprendizaje.

La jornada está organizada por el colegio ARETEIA de Madrid, dentro del programa de actividades encaminadas a celebrar su 40 aniversario como colegio pionero en educación a la diversidad, promoviendo el desarrollo de una escuela inclusiva donde se hace realidad la igualdad de oportunidades y la convivencia de alumnos con todo tipo de capacidades en el aula.

En la etapa de la infancia es frecuente encontrar niños con alteraciones en el lenguaje, tanto para expresarse como para entender y hablar. Se calcula que aproximadamente el 7% de la población infantil presenta un trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL). Una de sus principales consecuencias es la conducta de aislamiento, en el 65% de los niños de ese grupo. Las dificultades de aprendizaje suelen alcanzar no solo a la lectoescritura, sino que pueden afectar también al aprendizaje matemático.

En la población escolar se estima un mayor porcentaje del 15%, y en lo que se refiere al género son más frecuentes en el masculino.

La pandemia incrementa estas dificultades: los meses de aislamiento fuera del ámbito escolar, el uso de la mascarilla, que interfiere en la transmisión correcta del lenguaje al no llegar adecuadamente el sonido ni la vocalización y carecer de algunos elementos no verbales imprescindibles en la comunicación como gestos, sonrisas...

El exceso uso de pantallas está desaconsejado para la población infantil, la OMS prohíbe el uso de pantallas en menores de 5 años y recomienda un uso moderado en los niños mayores. En el colegio un niño combina vista corta con media y larga, pero en los últimos meses, en especial durante el confinamiento, la vista corta se ha utilizado mucho más. Eso puede provocar problemas de enfoque y afectar a la lectura.

Recursos innovadores

En este marco, los expertos expondrán la relevancia del lenguaje en la educación personalizadora. En palabras de Luis García Carretero, director de Areteia: “La educación personalizadora es enriquecedora para cualquier alumno: para el que tiene dificultades y el que no. El lenguaje es inherente al ser humano dada su naturaleza social. Si queremos potenciar-optimizar-sacar el máximo provecho a las posibilidades de cada persona (atención a la diversidad-enseñanza personalizadora) tenemos que ser conscientes de la importancia del lenguaje como vehículo y los diferentes tipos de lenguaje: verbal, no verbal… Incluso las paredes, la decoración, la iluminación… etc, intervienen en el lenguaje”.

Los profesionales presentarán recursos innovadores para que el lenguaje intervenga con éxito en el aprendizaje, en la autoestima. Se analizará el arte como lenguaje, así como la decodificación de los nuevos tipos de lenguaje visual.

La jornada está destinada a profesionales del marco educativo, sanitario y social: psicólogos, pedagogos, logopedas, orientadores, docentes y estudiantes, padres de alumnos, etc.