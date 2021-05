La Universidad Camilo José Cela crea un nuevo máster en comunicación empresarial

Estudio de Comunicación ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad Camilo José Cela para poner en marcha el Máster en Comunicación Empresarial e Institucional 360º. Al acto de la firma del convenio, celebrado en la sede de la Universidad en la calle Almagro, en Madrid, han asistido Emilio Lora-Tamayo D’Ocón, rector de la UCJC, y Benito Berceruelo González, consejero delegado de Estudio de Comunicación. Ambos han expresado su satisfacción por la organización de este Máster de Titulación propia cuyo curso, de 60 créditos ECTS, comenzará en octubre de 2021, tendrá la duración de nueve meses y se impartirá presencialmente en el campus Almagro de Madrid de la UCJC.

El propósito de este Máster -que cuenta con la garantía de la Consultora líder en comunicación empresarial en España, Portugal y Latinoamérica y de una institución académica de máximo prestigio como la UCJC, reconocida internacionalmente y con más de dos décadas de trayectoria- es formar a profesionales capaces de gestionar la comunicación corporativa de empresas e instituciones y poder acceder a diferentes ámbitos profesionales como consultoras y departamentos de comunicación, contando con experiencia en el ejercicio de todas las áreas de la comunicación. Este Máster está enfocado a profesionales de la comunicación que quieran orientar su carrera a la gestión de la reputación y la imagen pública de empresas u organismos.

Así, licenciados y graduados en Periodismo y en programas de Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos, además de en otras disciplinas como Ciencias Empresariales, Ciencias sociales, Jurídicas, etc., podrán optar al estudio de este Máster en Comunicación Empresarial e Institucional 360º.

El Máster abarca todas las disciplinas de la práctica de comunicación, desde el diseño de estrategias y planes de comunicación interna y externa, hasta la ejecución de cualquier acción específica de imagen: análisis y planificación; Comunicación financiera y de crisis; Relaciones con los Medios, Relaciones Institucionales y Relaciones Públicas, Relación con Inversores y Accionistas; organización de eventos y protocolo; Comunicación Interna; Marca y Reputación; Comunicación digital y social media; formación de portavoces; Identidad corporativa; creación de soportes (web, vídeos, folletos, apps); Publicidad, y otros aspectos de la Comunicación como la organización y organigrama, el papel del dircom, etc.. Todo ello con una Metodología Learning by Doing, con profesionales en activo, workshop, aprendizaje colaborativo, comunidad en Red y Case Study.

El Máster cuenta con profesores de primer nivel y prestigio del sector de la comunicación: Entre ellos: Ladislao Azcona y Benito Berceruelo, socios fundadores de Estudio de Comunicación; Pedro Carreño, periodista, ex-dircom de Banco Popular y presentador de Informativos de TV; Javier Ayuso, senior advisor de Estudio de Comunicación y ex-dircom de BBVA y Casa Real; y Bieito Rubido, periodista y ex-director de ABC.

También impartirán clases doctores en Ciencias de la Información, licenciados en Comunicación Audiovisual, directores de Medios de Comunicación, etc. Los alumnos del Máster en Comunicación Empresarial e Institucional 360º realizarán las prácticas en consultoras de comunicación y departamentos de comunicación de importantes empresas e instituciones como Antolín, BMW, Colegio General del Notariado, El Corte Inglés, Iberdrola, Estudio de Comunicación, Villafañe & Asociados…

En opinión de Benito Berceruelo, “El programa y el claustro de profesores del Master que ponemos en marcha junto a la UCJC aportarán a los alumnos la experiencia y el know how de Estudio de Comunicación, después de 38 años de trabajo continuado en España, Portugal y Latinoamérica para más de 3.000 clientes.

Será un máster útil, con clases impartidas por profesionales que ejercen su oficio día a día, y con prácticas en empresas de primer nivel, que ofrecerá a los alumnos la posibilidad de conocer técnicas y casos de éxito de la mano de los protagonistas que los han diseñado y llevado a la practica en sus empresas”.

Por su parte, Emilio Lora-Tamayo D’Ocón, Rector de la UCJC, aseguró que “junto con Estudio de Comunicación hemos diseñado el máster que hacía falta en España, y creemos que no existe otro tan completo, tanto en teoría como en práctica”. “Desde la Universidad Camilo Jose Cela -añadió- vamos a ofrecer una formación en comunicación flexible, exigente y práctica, adaptada a las necesidades del mercado de trabajo, que dará a los estudiantes las herramientas imprescindibles para competir en una profesión muy exigente pero apasionante, como es la Comunicación”.