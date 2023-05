La previsión del tiempo de Roberto Brasero trae buenas noticias para la primera quincena de junio

Después de unos días de calor anómalo, todo el país ha visto cómo la primavera se ha reivindicado en las últimas semanas, con tiempo y temperaturas más habituales en estas fechas. Cuando todo el país se estaba recuperando de la primera DANA, que trajo fuertes lluvias e incluso granizo en algunas zonas del Levante peninsular, ha llegado una segunda DANA, formada en el sur y que recorrerá todo el país. Esto ha provocado grandes lluvias y temperaturas por debajo de lo normal. A escasos días de que acabe el mes, Roberto Brasero ha hecho una predicción para la primera quincena del mes y trae buenas noticias. Decimos buenas noticias porque seguirá lloviendo y eso ayudará a paliar la grave situación de los embalses de todo el país, que se encontraban en una situación preocupante.

Si lo vemos desde el punto de vista de las piscinas, que inaugurarán la temporada en estas dos primeras semanas de junio, las noticias no son buenas porque en opinión de Brasero, "este tiempo fresco y húmedo podría mantenerse hasta mitad del mes de junio, como poco". Para hacer esta predicción, el Hombre del Tiempo de Atresmedia ha recurrido a la última actualización del Centro Europeo de Previsión con las anomalías de lluvia y temperaturas para las próximas semanas, que indican "la posibilidad de que una semana sea más o menos lluviosa" y que la otra sea "más o menos cálida sobre el promedio climático para esa fecha".

Así que el mapa de isobaras indica que la semana comienza este lunes podría ser muy parecida a la actual, con lluvias por encima de la media en toda la Península. Esto provocará que las temperaturas continúen por debajo de la media en muchas zonas del país, menos en Canarias, y curiosamente también en el extremo norte del país, donde los termómetros pueden alcanzar temperaturas superiores a los habituales por estas fechas..

Para la primera semana de junio, del 5 al 11, la tendencia no va a cambiar. Más agua de lo normal y temperaturas por debajo de la media. Pero esta situación atmosférica no va a quedar ahí, sino que puede quedarse instalada en la Península al menos una semana más porque la previsión de lluvia indica que seguirá habiendo precipitaciones más allá del 15 de junio y habrá que esperar para guardar la ropa de entretiempo porque las temperaturas seguirán siendo bajas para esas fechas. La única zona que tendrá una normalidad relativa será el litoral, donde no habrá cambios significativos pero eso no significa que vuelva el calor intenso porque el mercurio seguirá por debajo de la media.

Sobre la posibilidad de que sigan llegando DANAS las próximas semanas, Brasero explica que el pronóstico del Centro Europeo de Previsión sólo indica si las semanas van a ser húmedas o no, pero no permite saber si va a haber nuevos frentes atlánticos o borrascas, tampoco sirve para conocer si habrá fuertes lluvias en cortos periodos de tiempo, que son las que más preocupación provocan por las cosechas y los daños materiales que provocan. Pero Brasero dice que "no es descabellado pensar que podríamos seguir en una dinámica como la que tenemos, con un anticiclón de bloqueo cerca del Reino Unido que obliga a las borrascas a circular más al sur, y que por lo tanto nos puedan seguirá llegando, y además esas temperaturas bajas parecen indicar que podrían seguir llegando cargadas de aire frío... De ahí a que alguna se quede aislada dando lugar a otra DANA solo habría un paso. No es descabellado pensar que aún pueden formarse más".

En opinión del meteorólogo castellano manchego, todo el agua caída durante estos días no va a solucionar el problema de la sequía porque no se puede corregir de un plumazo. Pero. como dice en la web de Antena 3, "algo queda y va quedando". En este sentido, clarificó que "el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2022 hasta el 23 de mayo de 2023 se cifra en 371 mm, lo que representa alrededor de un 27 por ciento menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo (508 mm), según los datos de AEMET.