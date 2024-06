Sumar aventura ya un mal resultado y pide medir el 9J en bloques

Sumar se pone la venda antes de la herida y ya prepara el terreno –y a sus fieles– para asumir el 9J otro mal resultado. Un terreno que llevan abonando toda la semana y en el que inciden después de recibir el último envite por parte del PSOE en plena recta final de la campaña electoral. La segunda «carta a la ciudadanía» de Pedro Sánchez sentó como un jarro de agua fría dentro del socio minoritario del Gobierno y como herramienta de combate, Sumar pasó de asumir el discurso oficial del Ejecutivo para defender a la esposa del presidente Begoña Gómez achacando al juez de tintes electoralistas a mostrar una total distancia e incluso enfado con los socialistas.

En Sumar ayer se revolvieron contra el PSOE y vieron un claro intento electoralista en la carta del presidente del Gobierno de cara a las elecciones del 9 de junio. Sin tapujos, fuentes de la formación hablaban de un intento de «concentración» del voto por parte del PSOE en su candidatura, en el que reconocen en Sumar que ellos quedarían perjudicados por el «golpe de efecto» de la carta del líder del Ejecutivo.

De momento, las encuestas no ofrecen demasiadas esperanzas en la izquierda alternativa al PSOE –entre tres y cuatro escaños para los de Díaz– y es por eso que en Sumar llaman ya a analizar los resultados del 9J por bloques y no de manera individual. «A nivel individual no se puede medir, hay que medirlos como bloque de las izquierdas», se sinceró la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, en una rueda de prensa ofrecida por la Agencia Efe. De este modo, Sumar busca amortiguar ya los posibles daños en la noche electoral si no se cumplen sus expectativas. Es decir, en el partido no quieren medir sus resultados, sino que plantean unas elecciones que se escrutinan por bloques electorales –izquierda y derecha–, a pesar de que el PSOE sí que está empleándose en una campaña en la que llama a concentrar el voto progresista en la candidatura de la vicepresidenta Teresa Ribera. Contra esta estrategia socialista, ayer en Sumar salieron a reprender a sus socios con un tono muy duro. «Son cartas que en definitiva son aspiraciones filosóficas pero que no acaban conllevando ninguna propuesta concreta», censuró Galán, después de que el portavoz Íñigo Errejón ya hubiera reprobado al PSOE por tratar de «arañar votos» con la carta.

En la formación de Yolanda Díaz evitan reconocer qué cifra sería un mal resultado, aunque todo lo que quede por debajo de los cuatro escaños será interpretado así. Algunos trackings internos del partido apuntan a una tendencia al alta del partido en la campaña, mientras que las encuestas públicas recogen lo contrario, una mayor implantación de Sumar antes de la campaña electoral y un decrecimiento en campaña. En el partido de Díaz reconocen la dificultad de estas elecciones y se sienten acorralados entre el PSOE y Podemos, aunque creen tener un nicho propio de votantes que no les fallará. Además, el gran enigma a resolver será la guerra por el espacio con Podemos. Si bien Sumar evita poner el foco aquí y rechaza que en estas elecciones se dirima el peso entre Sumar y Podemos en el futuro, aunque será una lectura inevitable en unas elecciones donde todos los votos a todas las formaciones valen lo mismo. «No son unas primarias. Quien lo viva como unas primarias tendrá que manifestarlo (en referencia a Podemos)», aseguró la candidata a las europeas. La otra gran incógnita será la de si el llamamiento de Yolanda Díaz a escoger su papeleta para reforzarse en Moncloa tiene o no resultado en las urnas.