Por qué en Irlanda se tarda más en publicar datos de elecciones: así es su complicado sistema electoral

Los comicios al Parlamento Europeo han finalizado, aunque la resaca electoral continúa en muchos países. Cuatro días que han dejado sus correspondientes consecuencias como la convocatoria de elecciones anticipada de Francia. A su vez, los resultados comenzaron a llegar una vez cerraron todos los colegios electorales, y muchos países han finalizado el escrutinio. Irlanda, uno de los primeros en votar, es el único que, por contra, no ha publicado sus datos. El por qué de la tardanza en el recuento se debe a su complejo sistema electoral.

Irlanda celebró las elecciones europeas el pasado viernes 7 de junio. Fue el segundo país, junto a República Checa, en iniciar los comicios, solo por detrás de Países Bajos, que lo había hecho el jueves. En el país del norte europeo había coincidido con elecciones municipales, así que los irlandeses acudieron a sus colegios electorales por doble motivo.

Así, no solo no tiene resultados definitivos como ya están en Polonia o Alemania, sino que ni siquiera tiene estimaciones. Tan solo cuenta con unos sondeos la televisión pública RTÉ en los que sugiere que el bipartidismo irlandés aguanta a los comicios. Si bien Irlanda aporta catorce eurodiputados al Parlamento Europeo los partidos tradicionales de derecha y centroderecha Fine Gael y Fianna Fáil proyectan conseguir por lo menos tres escaños cada uno, mientras se espera que el ganador de las pasadas generales, el izquierdista y unionista Sinn Féin, no pase de dos.

Resultados elecciones europeas en Irlanda: así es el complejo sistema electoral que hace que sea el único país sin recuento de votos

El "culpable" de que no haya resultado definitivos, más allá de la saturación en el recuento de votos entre europeas y municipales, es su complicado sistema electoral. Y es que podría demorarse aún varios días por este método de "representación proporcional con transferencia de voto entre varios candidatos".

Es decir, los votantes clasifican a los candidatos a las elecciones por orden de preferencia. Los irlandeses tienen unas papeletas en las que los candidatos aparecen ordenados alfabéticamente, junto con su fotografía, logo y afiliación política. De esta forma, colocan un número uno junto a su primera opción, el 2 en la segunda, y así sucesivamente hasta rellenar todos. Y así la depositan en la urna tras acudir a votar.

Los catorce escaños se reparten en relación a la cuota obtenido, una cifra que se obtiene dividiendo el número total de papeletas válidas por uno más que el total de escaños a cubrir. Tal y como explica la web del Parlamento Europeo, cuando los votos obtenidos por un candidato superan la cuota, queda inmediatamente elegido.

Pero es un proceso en el que, por contra, se elimina a los candidatos que tienen menos votos y se vuelve a hacer una segunda ronda. Algo que se repite hasta que están todos los escaños repartidos.