Sánchez da más rentabilidad que el Banco de España a quien le preste dinero para el 23-J

En pleno debate para que los bancos aumenten la remuneración de los depósitos de los pequeños inversores, con presiones al más alto nivel incluso por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, para que los retribuyan en la línea con la subida de los tipos a la que se enfrentan los hipotecados por el alza del Euríbor; invertir en un partido político podría ser una buena opción para obtener rentabilidad inmediata por sus ahorros. Después de ver las largas colas que se formaron en el Banco de España para comprar Letras del Tesoro, la oferta del PSOE es más cómoda y hasta ventajosa.

Según los datos del mercado, España ha colocado en junio 3.985 millones de euros en letras a 12 meses, con un interés marginal del 3,468% -superior al 3,247% de la subasta de mayo-, lo que supone un nuevo máximo desde julio de 2012. En total, la demanda de títulos a un año ha alcanzado los 6.075,57 millones de euros. Unas cifras que mejora Pedro Sánchez, que da más rentabilidad que el Banco de España a quien le preste dinero para el 23-J.

El PSOE activó el pasado 12 de junio su campaña de microcréditos, una práctica cada vez más habitual por parte de los partidos políticos para no depender de los bancos y destinada a recibir las aportaciones económicas de sus seguidores, de cara a sufragar los gastos de la contienda electoral. Hasta este viernes, el PSOE ya ha recibido la nada desdeñable cifra de 2,7 millones de euros. Esta excesiva “generosidad” se debe a que no son benefactores, sino inversores, dado que las cantidades prestadas serán devueltas junto a un incremento del 3,5%.

El partido ha mejorado las condiciones que ya ofrecieron en el pasado, ya que, en las dos anteriores campañas para las elecciones generales de 2019, los intereses generados fueron del 2% y del 2,5% respectivamente. La recaudación que se consiguió con la campaña para las elecciones de abril fue de 2.454.200 euros, cifra que prácticamente se duplicó para las elecciones generales del 10 de noviembre, alcanzando a través de microcréditos, la cantidad de 4.722.143 euros.

Al menos 200 euros

Cada persona puede aportar entre 200 y 10.000 euros, con un máximo de 10.000 euros para cada proceso electoral, según precisa el PSOE y en Ferraz han puesto en marcha un centro de atención telefónica para explicar a los militantes y a cualquier interesado en aportar fondos el funcionamiento de esta acción. La dirección socialista aspira a seguir aumentando la recaudación, para cubrir parte del presupuesto que aprobó el Comité Federal para la campaña electoral del 23-J, que ascendía a 17,6 millones de euros.

Hay que recordar que los microcréditos no son donaciones, pues la cantidad prestada será devuelta por el partido, más los intereses generados hasta el momento, en un plazo de 12 meses a contar desde la celebración de las elecciones y cuando el Estado ingrese la subvención electoral, en función de la representación que el PSOE obtenga en las generales.

En el presupuesto del PSOE para el ejercicio 2023, ya contemplan recurrir de nuevo a esta fórmula. Así lo recogen en el mismo al afirmar que “la complejidad del ciclo electoral exige una meticulosa planificación de este recurso”. El objetivo es evitar posibles tensiones de tesorería resultantes de la sucesiva celebración de comicios en combinación con los extensos plazos establecidos en la legislación vigente para la liquidación y cierre contable de los procesos electorales.

Sumar, un 3,25%

El recurso de los microcréditos no es exclusivo del PSOE, de hecho fue Podemos quien comenzó a popularizar la técnica del “crowdfounding” para evitar la dependencia de los bancos, sin embargo, los morados no se comprometían a la devolución íntegra de lo invertido, si no que, en función del resultado electoral y, por tanto, de la subvención recibida por el número de escaños, reintegrarían de manera proporcional lo prestado. Desde el proyecto Sumar también se adhieren a este sistema, con cantidades entre los 200 y los 10.000€, pero con una retribución algo menor que la de los socialistas, un 3,25% anual.