El euríbor se encarama al 4% por primera vez desde 2008 y encarece más las hipotecas

Fulgurante y explosiva. Así ha sido la reacción del euríbor a la subida de tipos de interés anunciado ayer por el Banco Central Europeo (BCE). Apenas 24 horas después de que el Eurobanco fijase el precio oficial del dinero en el 4% tras incrementarlo un 0,25%, el indicador al que están referenciadas la mayoría de préstamos hipotecarios en España ha rebasado esa mismo cuota en tasa diaria al tocar el 4,02%. El nivel, no visto desde 2008, ha empujado también la media mensual hasta el 3,929%, lo que le acerca también a la barrera del 4% que, según los expertos, alcanzará en los próximos días.

En caso de que se cumplan estos pronósticos y el euríbor cerrase junio en el entorno del 4%, una hipoteca media a tipo variable de 150.000 euros a 30 años con un interés de euríbor más el 1% y de revisión anual se encarecería unos 250 euros al mes. O, lo que es lo mismo, unos 3.000 euros al año.

La subida del euríbor tiene que ver no sólo con la subida de tipos anunciada ayer por el BCE para combatir la inflación sino con la prevista también para el próximo mes de julio. Según avanzó la presidenta de la entidad monetaria, Christine Lagarde, la revisión al alza de las previsiones de inflación subyacente (si se excluye la energía y los alimentos) hacenmuy probable nuevas subidas de tipos de interés en julio ya que “el viaje no ha terminado” y “aún existe terreno por cubrir”. "No estamos pensando en en pausa”, ha asegurado la política francesa, quien también ha reiterado que las decisiones se tomarán según los últimos datos disponibles y “reunión a reunión”.

Efectos en todo el mercado

Las subidas del euríbor no sólo están afectado a los ya hipotecados sino al conjunto inmobiliario al completo. Juan Villén, director general de idealista/hipotecas, aseguraba ayer jueves que "para quienes quieren comprar una vivienda y necesitan hipoteca, la cuota mensual es mucho más elevada, y esto está expulsando a aquellos que tienen un poder adquisitivo menor, pues el precio de la vivienda no está bajando, de momento", explicaba Villén. Esto se nota, según añade, en la fuerte caída del número de hipotecas formalizadas.

Los que ya están hipotecados y ven cómo sus cuotas les suben con cada revisión se están lanzado a renegociar con su banco, o a cambiar la hipoteca a otro banco, casi siempre buscando la tranquilidad del tipo fijo, aseguraba Villén. "Sigue habiendo hipotecas fijas en el mercado en torno al 3%, y mixtas con la parte fija inicial cercana al 2% o incluso por debajo, lo que hace que este proceso sea muy interesante para la mayoría".

Pero la subida del euríbor también está afectando a la banca para mal. "Aquellas familias que tienen una hipoteca variable y cuentan con ahorros están optando poramortizar anticipadamente parte de la hipoteca para reducir el pago de intereses y la cuota mensual.Esto afecta de lleno a la rentabilidad de los bancos, que ven cómo el nuevo volumen de hipotecas es insuficiente para cubrir la caída de la cartera de préstamos", afirma Villén. En este escenario, añade, muchos bancos están lanzandoofertas agresivas a tipo mixto, con un plazo inicial de 3-5 años fijo, para atraer clientes de otros bancosy también ganar clientes que necesitan financiar la compra de su vivienda.

Desde iAhorro, y en línea con idealista, aseguran que "seguimos viendo que las entidades apuestan por hacer promociones concretas, durante uno o dos meses para atraer a nuevos clientes, pero no suben o bajan los tipos de forma general". Actualmente, sus datos también indican que las ofertas hipotecas mixtas se sitúan en torno al 2,5% en el tramo fijo (los primeros 5, 10 o 15 años), las hipotecas fijas en el 3% o por encima, y las hipotecas variables tienen diferenciales de hasta un 0,2%, y ya es casi imposible reducirlos más”.