Serimag, la IA española que transforma “documentos en datos” para las finanzas

Hugo Cortada, director de desarrollo de negocio de Serimag, explica a esta redacción que su compañía se dedica, desde hace más de 15 años, a “transformar documentos en datos para grandes clientes a través de inteligencia artificial”. “Trabajamos para las principales entidades financieras en España. Cuando pides un préstamo en un banco como CaixaBank y el banco te requiere documentos para soportar tu solvencia, esos documentos nos llegan a nosotros y en cuestión de segundos los clasificamos, extraemos todos los datos y le decimos al banco que, efectivamente, has subido tus últimas nóminas y que no has falsificado ningún documento”.

Serimag procesa más de un millón de páginas al día y asegura no tener rival en este servicio de automatización de procesos. “Lo que hacemos es reducir drásticamente los costes a nuestros clientes, los tiempos, llevando procesos de días a minutos”, defiende, añadiendo que también se y reducen los errores, “ya que los modelos que desplegamos son más precisos que tener a un equipo de cientos de personas grabando datos de un PDF”, explica Cortada.

Además, la empresa está abriendo nuevos sectores, como el sector asegurador y el sector público.

Del OCR a la IA

Cortada también habla sobre cómo han evolucionado desde los primeros sistemas OCR (reconocimiento óptico de caracteres) hasta la inteligencia artificial (IA). “Nuestra visión ha sido desarrollar tecnología propia. Hemos desarrollado modelos propios de visión por computación y procesamiento de lenguaje natural y, combinando ambas técnicas, ofrecemos un alto nivel de automatización y acierto en cualquier servicio de automatización”.

En este sentido, Cortada destaca que en Serimag tienen una automatización superior al 80% en los proyectos y un acierto comprometido por contrato en todos sus servicios del 98%. “En un documento que tenemos que sacar 10 datos, sacaremos 8 de forma automática y estaremos en un 98% seguros de que los datos que entregamos son correctos”.

Hugo Cortada, director de desarrollo de negocio de Serimag Serimag

Además, Cortada resalta que Serimag tiene un enfoque único en España, que es de servicio y no de herramienta tecnológica. “Tenemos nuestro propio backoffice, nuestro propio equipo de grabación de datos para poder completar lo que el sistema de automatización no está seguro al momento de extraer. Entregamos la información cien por cien extraída al cliente. Somos como un backoffice, pero somos más rápidos y más baratos porque automatizamos a través de la inteligencia artificial gran parte del trabajo”.

“Como empresa de servicios, lo que hacemos es adaptarnos cien por cien a cada proceso y cliente”, afirma Cortada. “Típicamente ofrecemos nuestro servicio desde un CPD de Telefónica, lo que nos permite trabajar con clientes como Banco Santander o el Instituto de Crédito Oficial”.

Serimag no solo se centra en el sector bancario, sino que también ha ampliado su enfoque a otros sectores como el asegurador y el público. “Hace dos o tres años, estábamos muy centrados en el mundo de la banca, pero luego ampliamos nuestras miras”, explica Cortada. “Este servicio que estamos prestando es realmente transversal a cualquier proceso complejo y con grandes volúmenes de documentos”.

La empresa también se ha centrado en la tecnología, con un equipo de 40 desarrolladores en inteligencia artificial. “La ventaja de trabajar con tecnología propia es que en cuestión de 4 o 6 semanas podemos aprender un caso de uso totalmente distinto, algo que no habíamos visto nunca, y ofrecer un alto nivel de automatización”, afirma Cortada.

Para los clientes de Serimag, los beneficios son claros: “Este servicio es un 50% típicamente más barato que procesar documentos de forma manual”, destaca Cortada. “Además, aceleramos procesos típicamente de días a minutos. Tenemos un nivel de acierto comprometido del 98% y garantizamos que somos por lo menos el doble de precisos que las personas cuando estamos extrayendo datos de documentos”.

Finalmente, Cortada resalta que los beneficios de Serimag también se reflejan en la experiencia del usuario final. “Si soy capaz de procesar un préstamo de forma más económica, podría transmitir ese ahorro al cliente porque he bajado mis costes operativos”, explica. “Y si he tenido un siniestro en casa y antes tardaban 4 días en revisar mis documentos, ahora gracias a un servicio como el nuestro se revisan en un día, lo que puede acortar el tiempo de resolución del siniestro. Entonces, el usuario podría experimentar una bajada de precio del producto y una mejor experiencia por un tema de contratiempos”.

Historia

Serimag asegura que está experimentando un crecimiento constante y rentable. “Crecemos un 15% al año y sin deudas ni inversores”, afirma Cortada. A pesar de haber recibido propuestas de inversión, la empresa ha optado por mantener su independencia financiera.

La empresa, que comenzó hace más de 15 años, ha logrado establecerse en el mercado a pesar de competir con grandes empresas como Accenture e Indra. “Nuestro mayor reto es que competimos contra empresas muy grandes”, dice Cortada. “Pero solemos ganar porque ofrecemos un mejor servicio y estamos muy especializados”.

El primer cliente de Serimag fue CaixaBank, que sigue siendo su cliente número uno. “La propietaria de la compañía compró una empresa que ofrecía otro tipo de servicios y que tenía como cliente a CaixaBank”, explica Cortada. “Vio la oportunidad y empezó a investigar sobre estos temas”.

A pesar de la reciente aprobación de la ley de inteligencia artificial en Europa, Cortada asegura que no afecta a Serimag. “Nosotros no entrenamos modelos que toman decisiones”, explica. “Lo que hacemos es coger un documento y extraer los datos. No decidimos si se le concede un préstamo o si se le paga una siniestra a una persona”.