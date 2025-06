Innovación que cuida: cuando la tecnología tiene propósito

En Samsung no solo diseñamos dispositivos para mejorar las comunicaciones, hacer más eficiente el trabajo o potenciar el entretenimiento. También lo hacemos por una razón más profunda: contribuir a resolver los grandes retos de nuestra sociedad.

España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Estamos en 2025 y más del 20% de la población tiene más de 65 años, y en apenas tres décadas, este porcentaje superará el 30%. Vivimos más años, sí, pero también debemos asegurarnos de que esos años se vivan con dignidad, salud y autonomía, no solo funcional. Y para lograrlo, es imprescindible anticiparse a los efectos del envejecimiento, y uno de los más determinantes es el deterioro cognitivo.

El deterioro cognitivo no es exclusivo del Alzheimer, aunque este sea su rostro más conocido. Se trata de una sintomatología que puede presentarse en las fases iniciales de enfermedades neurológicas tan diferentes como el Parkinson o la esclerosis múltiple o la ELA, pero también en patologías psiquiátricas como la depresión. La prevención y la detección temprana son las herramientas más efectivas que tenemos hoy para mitigar su impacto, pero todavía son inaccesibles o llegan tarde para una gran parte de la población.

Fue precisamente pensando en esa necesidad de anticiparnos, cuando decidimos actuar. En 2022 conocimos un proyecto de la Universidad de Vigo que utilizaba videojuegos y técnicas de inteligencia artificial para detectar señales de deterioro cognitivo en sus primeras fases, y nos pareció una idea brillante. Más aún: necesaria, y con una conexión muy evidente con la tecnología de consumo de Samsung. Así nació The Mind Guardian, una aplicación gratuita, basada en ciencia de primer nivel, que convierte una batería de pruebas cognitivas en una experiencia interactiva accesible desde una tableta Android cualquiera. ¿El objetivo? Acercar el cribado temprano a millones de personas, desde sus propios hogares.

Los datos avalan su eficacia: en las pruebas validadas por la Universidad de Vigo y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, el sistema ha demostrado una precisión del 97,1% en la clasificación de personas sanas o con algún tipo de señal que pueda cursar en algún tipo de demencia. Y lo más importante: ha sido concebido para romper barreras ya que es fácil de usar, gratuito y no requiere conocimientos previos ni desplazamientos. Está disponible en castellano y adaptado a las necesidades reales de las personas mayores.

Este proyecto es el mejor ejemplo de lo que llamamos Tecnología con Propósito. No se trata de tecnología por tecnología, sino de aplicar el conocimiento, la ciencia y la innovación donde realmente pueden marcar la diferencia. Llevamos más de una década desarrollando soluciones en campos clave como la educación, la accesibilidad o el bienestar. Pero The Mind Guardian es, sin duda, nuestro proyecto con mayor impacto por su potencial de llegar a millones de personas y transformar su calidad de vida, retrasando la aparición de los síntomas más incapacitantes.

Y si hay algo que demuestra este proyecto es que la tecnología que de verdad nos impulsa como sociedad no nace de la competencia, sino de la colaboración. The Mind Guardian no sería posible sin la alianza entre investigadores, clínicos, desarrolladores, asociaciones y empresas que comparten un mismo propósito: mejorar la vida de las personas. Claro está que solo desde la unión de distintos saberes se puede construir una innovación con alma, una innovación que cuida.

Como sociedad, necesitamos asumir que el futuro será cada vez más longevo. Y entender que es clave preservar nuestra reserva cognitiva. Si somos capaces de poner la tecnología al servicio del envejecimiento activo y saludable, podemos aliviar la carga sobre el sistema sanitario, otorgar capacidad de decisión a los pacientes, ayudar a las familias y contribuir en la construcción de un país más resiliente, inclusivo y, en definitiva, más humano.